En una reunión de coordinación entre el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y autoridades de Piura, anunciaron acciones para afrontar un probable Fenómeno El niño costero en Piura. Además, anunciaron que se mantiene en evaluación los 20 distritos restantes en la región Piura que serán también declarados en estado de emergencia por lluvias.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Arroyo Sánchez, informó que como medida de prevención se evalúa declarar en estado de emergencia 20 distritos más en Piura de los 45 que ya han sido declarados, entre ellos, dos que corresponden a la sierra ante un probable fenómeno lluvioso que se iniciaría desde el mes de marzo.

“En la región de Piura hay 45 distritos declarados en estado de emergencia. Se están monitoreando otros 20 distritos costeros adicionales (18 costeros más Salitral y Sicchez en Ayabaca) para una probable declaratoria de emergencia en los próximos días”, precisó el jefe del Indeci.

Los distritos son: Bellavista, Ignacio Escudero, Salitral (Sullana), Talara, El Alto, La Brea, Lobitos, Los Órganos, Máncora.(Talara), Paita, Amotape, El Arenal, Tamarindo, Bellavista de la Unión, Bernal, Cristo Nos Valga, Rinconada Llicuar, Vice (Sechura), Sícchez, (Ayabaca) y Salitral (Morropón).

Indicó que están alertas ante el estado de vigilancia de Niño costero anunciado por el Estudio Nacional de Fenómeno el Niño (Enfen) que mantiene activo este fenómeno lluvioso hasta el mes de octubre.

“Esto se debe a la presencia de corrientes cálidas débiles frente al litoral que podrían prolongarse hasta octubre, lo que permitiría el desarrollo de un Fenómeno de El Niño costero de magnitud débil”, dijo Arroyo.

Pese a que con una lluvia de 7.8 milímetros registrados la madrugada del 3 de febrero en la ciudad de Piura que dejó varias calles y viviendas inundadas, Arroyo aseguró que las cuencas ciegas están limpias y que, aunque algunas requirieron bombas móviles, fueron desaguadas en pocas horas.

“Estamos recorriendo las cuencas ciegas y hemos visto que están limpias y tengo entendido que han sido desaguadas en horas, salvo una cuenca que fue después porque fue con motobombas móviles. Estamos tomando estas acciones para que en un futuro podrá estructuralmente mejorar estas acciones”, insistió.

Por su parte, Jaime Sayán Araujo de Gestión del Riesgo de Desastres de la PCM, se refirió a la descolmatación del río Piura, donde destacó que se viene ejecutando trabajos de limpieza para evitar futuras inundaciones ante un probable Fenómeno El Niño costero. “Hay un trabajo de decolmatación y se están realizando por fases”, indicó.

Mientras tanto, el Senamhi prevé lluvias de ligera a moderadas intensidad desde el 7 de febrero hasta el 22 de febrero, pero desde hoy hasta el domingo se esperan precipitaciones de moderada intensidad para las zonas amarillas en la costa-sierra de Piura como Talara, Piura, Sullana, Morropón, Ayabaca, Huancabamba.

Además, se prevé que estas precipitaciones estarían acompañadas de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. Asimismo, un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, además se espera lluvia dispersa en la costa.