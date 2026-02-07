Un cargamento de cigarrillos ilegales enviados como encomienda para ser comercializados en negocios de Piura, y otras ciudades de la región, fueron incautados durante un operativo en el local de una empresa de transportes. Los productos ilegales fueron fabricados en Paraguay, sin ningún control sanitario, por lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores.

Como parte de los esfuerzos para proteger la salud de los consumidores y combatir los delitos aduaneros, agentes del Área de la Policía Fiscal de la Divincri Piura llegaron hasta el local de la empresa Grael Express, ubicada en la Mz M de la calle 8, zona Industrial.

Tras revisar los paquetes que habían sido enviados como encomienda encontraron dos cajas de cartón conteniendo un total de 60 mil cigarrillos de las marcas Golden Beach y Euro, los que no tenían las advertencias sanitarias, ni los documentos que acrediten su ingreso legal al país.

Los productos fueron enviados desde Lima por Yesica Alburqueque, y tenían como destinataria a Elva Cueva, quien fue notificada para que rinda su declaración, por la presunta comisión del delito aduanero.

Se informó que la mercadería ilícita fue trasladada por mafias de contrabandistas que operan de la mano de organizaciones criminales transnacionales.