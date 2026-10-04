Personal de la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Sullana supervisó distintos locales de votación en diversos distrito de esta provincia, como parte de las acciones preventivas por las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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El fiscal provincial, Juan Aguilar Sandoval, participó junto a representantes de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) y del Jurado Electoral Especial (JEE) en la verificación del material electoral en la Universidad Nacional de Frontera (UNF) en el sector oeste de Sullana.

Mientras en el distrito de Ignacio Escudero, supervisaron seis centros de votación. Asimismo, verificaron la recepción del material electoral, así como las condiciones de seguridad y la presencia de propaganda electoral en los alrededores de los locales. Dicha diligencias fueron realizadas por la fiscal adjunta Sara Vidal.

También acudieron al distrito de Miguel Checa, a los colegios San Antonio de Padua y Lizardo Otero Alcas, entre otros locales, donde verificaron la recepción, custodia y acondicionamiento del material electoral, así como la instalación de las mesas de sufragio.

En tanto en Salitral, el fiscal adjunto Kevin Antón ejecutó un operativo se trasladó a la institución educativa 14876 Elsa Saavedra de Antón, donde constataron la recepción del material electoral para el acondicionamiento de 6 mesas de votación, orientadas a 1,800 electores. La seguridad interna quedó resguardada por efectivos del Ejército Peruano.

En el colegio 19 de Junio verificaron que el material electoral arribó sin novedades, proyectándose la instalación de 14 mesas de votación para atender a 4,125 ciudadanos. La seguridad interna se encuentra a cargo del Ejército.

​Durante la fiscalización, constataron la presencia del personal de la Policía Nacional del Perú, en la seguridad externa de las instituciones educativas.