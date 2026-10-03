Un total de 64 fiscales de Sullana serán desplegados en 152 locales de votación para prevenir e intervenir ante la posible comisión de delitos que afecten el normal desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el domingo 4 de octubre.

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El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Sullana, César Aguilar Cosme, informó que el despliegue del personal fiscal comprenderá las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, así como los distritos de Máncora y Suyo, con el propósito de garantizar el respeto a la legalidad y contribuir al desarrollo ordenado y transparente de la jornada electoral.

Ellos cumplirán sus funciones antes, durante y después de las elecciones, de acuerdo con sus atribuciones legales, mediante acciones de prevención y persecución del delito frente a hechos que puedan alterar el orden público o vulnerar la normativa electoral. Asimismo, se contará con un coordinador general, responsable de supervisar el cumplimiento de las funciones asignadas y asegurar la adecuada ejecución del despliegue fiscal.

De manera previa a los comicios, la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Sullana, en coordinación con las fiscalías de Talara, Ayabaca, Suyo y Máncora, viene participando en operativos inopinados y otras acciones preventivas en diversas jurisdicciones del Distrito Fiscal.

Estas intervenciones tienen como finalidad prevenir conductas ilícitas, resguardar los principios de equidad y neutralidad electoral y contribuir a que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en condiciones de legalidad y respeto a las normas vigentes.