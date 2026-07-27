El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro Alzamora, advierte que el próximo gobierno enfrentará uno de los mayores desafíos de las últimas décadas: un Fenómeno El Niño que, según afirma, podría ser el más severo de los últimos 50 o 70 años. En entrevista con Correo, sostiene que el aún no está preparado para afrontar la emergencia y plantea una agenda de reformas para fortalecer el agro y recuperar el crecimiento económico.

—Usted ha advertido que el Fenómeno El Niño será el principal desafío para el próximo gobierno, ¿por qué?

Hoy la mayor preocupación es el Fenómeno El Niño. Todo lo demás parte de un escenario normal, pero ahora debemos prepararnos para un evento que podría ser uno de los más severos de los últimos 50 o 70 años. El Estado todavía no está preparado para afrontarlo, no ha hecho su trabajo.

—¿Qué es lo que más le preocupa?

Estoy revisando los informes técnicos y el panorama es bastante complicado. Si no actuamos a tiempo, los efectos serán muy graves para la agricultura, la infraestructura y la población. Tenemos que llegar preparados porque el impacto puede ser extraordinario.

—¿Qué medidas deberían adoptarse con urgencia?

Es indispensable fortalecer al Senasa. No solo cumple una labor fitosanitaria, sino que también controla plagas y enfermedades que aumentan cuando cambian las condiciones climáticas. El sector agrario sigue creciendo, pero Senasa mantiene un presupuesto insuficiente para atender esa demanda.

—El 28 de julio asume un nuevo gobierno. ¿Qué espera de la nueva administración?

El próximo gobierno enfrentará uno de los fenómenos naturales más complejos de los últimos 50 o 70 años. Necesita ministros, técnicos honestos y con experiencia. Además, debe trabajar de manera coordinada con el sector privado, porque conocemos la realidad de cada actividad económica y podemos contribuir con soluciones.

—Más allá de la emergencia, ¿qué obras no pueden seguir esperando?

Hay que destrabar grandes proyectos de irrigación como Chavimochic III, Majes Siguas II, Olmos, Chinecas y las obras que requieren Poechos y San Lorenzo porque están sedimentados. Estas inversiones permitirán ampliar la frontera agrícola, asegurar el recurso hídrico y generar más empleo.

—¿Qué otros desafíos enfrentan la agroindustria?

El primero es consolidar un marco jurídico adecuado. La nueva Ley Agraria ya fue promulgada, pero todavía faltan reglamentos importantes para darle estabilidad al sector y recuperar la confianza de los inversionistas. También debemos abrir nuevos mercados e incorporar a la pequeña agricultura a las cadenas modernas de producción.

—¿También hacen falta reformas legales?

Sí. Hay normas tributarias, ambientales, de gestión del agua y de simplificación administrativa que deben mejorarse. El desarrollo del país debe estar por encima de las diferencias políticas y debe orientarse a generar más empleo y bienestar.

—¿Qué impacto tuvo la derogación de la Ley de Promoción Agraria?

Fue un grave error. Antes de su derogación estaba prevista la incorporación de unas 30,000 nuevas hectáreas de cultivo, más de un millón de empleos formales y miles de millones de dólares en inversiones. Al cambiar las reglas de juego se perdió confianza y se frenó el crecimiento del sector.

—Usted insiste en que el Perú debe volver a crecer al 6%. ¿Es una meta alcanzable?

Sí. Hoy el Perú crece alrededor del 3%, cuando perfectamente podría crecer al 6%. Ya lo demostramos años atrás. Tenemos una moneda sólida, pero falta generar un entorno competitivo para atraer inversiones, reducir la criminalidad y brindar seguridad jurídica. Si recuperamos la confianza y trabajamos juntos, el país puede volver a crecer y generar más oportunidades para todos.

—¿Cómo se articulan AGAP y APAG?

Trabajamos de manera coordinada. La Asociación de Productores Agroindustriales (APAG) representa al sector agrario de Piura y muchos de sus asociados también forman parte de AGAP. Compartimos los mismos objetivos; la diferencia es que APAG tiene un alcance regional y AGAP representa al sector a nivel nacional e internacional.