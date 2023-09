El jefe de la Macro Región Policial, general PNP, Miguel Ángel Cayetano Cuadros, informó que trabajan un informe para pedir la declaratoria de emergencia para algunos distritos de la provincia de Piura y Sullana, ante la ola de crímenes y asaltos. das

Cayetano Cuadros dijo que se ha reunido con el Comité Regional de Seguridad Ciudadana presidido por el gobernador regional y la asistencia del viceministro de seguridad pública y el director de seguridad de Lima donde se ha llegado a compromisos de algunos puntos, entre ellos el estado de emergencia y la implementación de vehículos.

“Hay un informe técnico elaborado por nosotros desde el punto de vista seguridad ciudadana, yo he hecho un informe, he actualizado el informe y he solicitado que, si exista un estado de emergencia en Piura y Sullana, no en toda la provincia, sino en distritos con alta incidencia criminal con la finalidad de tener un instrumento legal para continuar con las investigaciones en la lucha contra organizaciones y bandas criminales”, dijo el general.

Asimismo, precisó que, con esta declaratoria de emergencia, facilita a la policía intervenir de manera legal ante las investigaciones que se siguen a organizaciones criminales.

