El gobernador de Piura, Luis Neyra León, aseguró que trabajan en el levantamiento de las interferencias del expediente técnico para el hospital de Alta Complejidad. Sin embargo, dijo que el mayor problema se debe a que el Gobierno Central pretendería reducir las metas de todos los proyectos lo que perjudicaría a los prioritarios.

“El problema ahí es que el Gobierno Central quiso reducir las metas de todos los proyectos, incluso los que tienen contrato, porque el Hospital de Alta Complejidad ya tiene contrato de Gobierno a Gobierno, pero eso no va a retroceder. Nos peleamos porque nos querían cambiar el hospital por otros proyectos”, explicó Neyra.

En tanto, la autoridad regional precisó que esperan la continuidad de los proyectos, entre ellos, el del hospital de Alta Complejidad, el mismo que es esperado por los piuranos desde hace años.

Mientras tanto, algunos dirigentes denunciaron que se corría el riesgo de perder este proyecto, por lo que esperan se pueda corregir las observaciones y continuar con el ansiado hospital de Alta Complejidad para la región.