El Gobierno Regional de Piura, a través de Procompite, está cofinanciando con S/ 159,302.16 el proyecto “Mejoramiento de la Producción de Carne de Caprino” de la Asociación de Productores Agropecuarios Jesús el Salvador de Nuevo Chuper, ubicada en el distrito de Cristo Nos Valga, provincia de Sechura.

La principal mejora de este proyecto es la construcción de un moderno corral para el ganado caprino, que ahora ofrece mejores condiciones de crianza y manejo de los animales. Gracias a este apoyo, la asociación cuenta con maquinaria, equipos y herramientas que están siendo utilizados de manera responsable. Esto ha permitido procesar mejor el alimento del ganado, lo que se traduce en un aumento gradual de la producción. Los animales ahora engordan adecuadamente y alcanzan el peso ideal para su venta, facilitando su posicionamiento en el mercado local y provincial.

Además, la asociación brinda un importante apoyo social a los ganaderos de la zona, ya que procesa alimento también para el ganado de los pobladores del lugar. Esta actividad fortalece la sostenibilidad del proyecto a largo plazo y apoya a las familias ganaderas.

De esta manera, Procompite, reafirma su compromiso con el desarrollo de las cadenas productivas de la región. Se busca fortalecer la infraestructura de los productores, generar impacto social positivo y mejorar los ingresos de las familias del campo piurano, promoviendo una ganadería más moderna, eficiente y sostenible.