A vísperas del mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, los dirigentes de salud, educación y pesca esperan anuncios concretos y no más promesas como todos los años.

El dirigente del Sindicato Magisterial (Sima), Miguel Puescas Rodríguez, afirmó que todo el país espera que la presidenta de la República, Dina Boluarte, anuncie su renuncia hoy durante el mensaje a la Nación.

“La presidenta ya no tiene credibilidad y lo único que esperamos es que renuncie porque ya no le creemos sus promesas, ese sería el mejor regalo para todo el magisterio y el Perú...No queremos promesas, queremos resultados”, afirmó.Puescas subrayó que ellos no esperan más promesas, sino acciones concretas en favor al magisterio.

“Quisiéramos escuchar el nombramiento para los docentes con la asignación de su presupuesto respectivo, también el pago de la deuda social tanto para activos como jubilados y el incremento del salario de cesantes y jubilados”, precisó Puescas.

El dirigente también espera escuchar que se asigne el presupuesto para el reinicio de las obras de 38 colegios que se encuentran paralizados.

“En Piura hay 38 colegios paralizados con más de 5 años, se ha reactivado solo un colegio, y los demás siguen paralizados, empezaron las obras con 15 millones de soles y ahora están en 80 millones de soles y los más perjudicados son los niños que estudian en aulas construidas en triplay, con servicios higiénicos inadecuados por la irresponsabilidad de las empresas y de las autoridades tanto nacionales como regionales”, puntualizó Puescas Rodríguez.

Por su parte, el expresidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite Quiroga, indicó que la región urge que los nuevos hospitales de Chulucanas, Sullana y Cossio del Pomar funcionen y, por ende, es necesario que se les asigne el presupuesto respectivo por parte del gobierno central, además de concluir los que se encuentran paralizados.

“Se les debe asignar el presupuesto lo más urgente y también para el hospital Santa Rosa. Además se debe anunciar la construcción de los nuevos hospitales en Talara, Sechura y Máncora y reiniciar la construcción de los hospitales estratégicos paralizados que son: Huarmaca, Ayabaca, Huancabamba y Los Algarrobos y también el Hospital de Alta Complejidad”, explicó Vite.

El galeno indicó que se espera el anuncio sobre el nombramiento del 40% restante de los médicos en Piura y la operatividad de las ambulancias.

Invocó que el gobierno priorice la vacunación contra el dengue en zonas endémicas como Piura. “Se tiene que completar la vacunación en los menores, y en toda la población”, acotó.

El presidente del Sindicato de Pescadores Anchoveteros de Sechura, Wilmer Jacinto, recalcó que su sector está profundamente decepcionado con el gobierno de Boluarte, pero esperan que se anuncie la inversión de plantas harineras de la Ley 26920.