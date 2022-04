Las desatinadas declaraciones del premier Aníbal Torres, elogiando al dictador y genocida alemán, Adolfo Hitler, han generado gran malestar y diversas reacciones en plena crisis que atraviesa el país tras el paro de transportistas, muertes y el alza de los precios de alimentos.

Al respecto, el especialista en Derecho Administrativo y catedrático de la Universidad de Piura (UDEP), Guillermo Chang Chuyes, indicó que debido a la incapacidad que han demostrado no solo el presidente del Consejo de Ministros, sino también el mandatario Pedro Castillo, ambos deberían renunciar por el bien el país.

“Me parece que el premier no entiende las consecuencias que ha tenido el régimen de Hitler. No solo por el tema de la matanza de los judíos, sino también por el hecho de ideologizar a una sociedad sin tener en cuenta la propia naturaleza humana. Ó sea, los crímenes de ilesa humanidad”, señaló.

Explicó que, debido a la confusión que generan cuando salen a hablar los gobernantes de Castillo, la ciudadanía ha demostrado su rechazo.

“El problema acá es que no se sabe nunca lo que quiere (el gobierno). Si supiéramos qué es, tuviéramos la certeza y los peruanos preveríamos alguna cosa. Nos aseguraríamos de las consecuencias que se prevén, sin embargo, el gobierno es una incógnita”, indicó, añadiendo que el gobierno está cumpliendo su plan, pero por otras vías.

“A mí me parece que están causando confusión para luego hacer lo que creen conveniente. Pero esa confusión desconcierta mucho a la gente, porque quieras o no, uno cree en la palabra del gobernante, pero se ve que aquí, no hay que creer mucho” puntualizó.

Ante todo esto, indicó que el presidente Pedro Castillo y el gabinete de Torres, deben dar un paso al costado. “A mí me parece que tanto el presidente como el gabinete, han demostrado incapacidad de gestión. El presidente, no solo por sus palabras, sino de sus acciones. Eso queda claro, no está capacitado para gobernar. Tienen que ser sinceros e irse, porque le están causando un gran daño al país, porque no avanzan, sino que retroceden. Eso lo notamos, especialmente en las familias que sienten la subida de los precios de los insumos”, enfatizó Chang.

En tanto, la Unión Naval, que es una organización integrada por oficiales de la Marina en situación de retiro, rechazaron en un pronunciamiento, las declaraciones de Aníbal Torres, en contra de la Policía.

“Actitudes como el inesperado retiro del presidente de la reunión en el Congreso de la República el martes 5, las impertinentes declaraciones del jefe del gabinete de ministros contra nuestra Policía Nacional del Perú tildándola de incapaz en una radio extranjera, hecho que ha merecido el repudio generalizado y de algunos altos mandos de la propia Institución”, indicaron en un pronunciamiento.