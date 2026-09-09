La Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Medio y Bajo Piura, junto con representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), realizaron una inspección en ambas márgenes del río Piura para identificar zonas que requieren atención ante un eventual fenómeno El Niño que viene anunciando el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

Durante el recorrido, los representantes de la organización de usuarios verificaron diversos sectores del cauce y detectaron puntos que presentan condiciones de riesgo y que, según la evaluación realizada en campo, no habrían sido considerados dentro del plan de descolmatación que actualmente se ejecuta en el río Piura como parte de los trabajos de prevención.

En total, se identificaron al menos 10 puntos críticos que requieren intervención, debido al riesgo que representan para las áreas agrícolas y las poblaciones ubicadas en las cercanías del río, principalmente en los distritos de Catacaos y La Arena.

Para ello, el presidente de la Junta de Usuarios, Macario Silva, pidió a las autoridades competentes evaluar e incorporar estos sectores en las acciones de prevención y protección frente a posibles incrementos del caudal del río durante el periodo lluvioso.

“Es necesario que se consideren estos puntos críticos y se les dé una solución. Lo que buscamos es defender los cultivos de nuestros agricultores y también proteger a las poblaciones que viven cerca del río”, señaló Silva.

Asimismo, explicó que el tramo Santa Rosa no ha sido considerado lo cual no se ha elaborado ficha técnica cuando es una zona crítica. “Hay que limpiarse este tramo como un canal vía y cuando llueve no se inunden y perjudiquen a los pobladores”, dijo Silva

La inspección forma parte de las acciones de seguimiento ante el riesgo de un eventual fenómeno El Niño. Los agricultores de la zona expresaron, además, su preocupación debido a que cada año enfrentan el temor de que una crecida del río provoque inundaciones y termine afectando sus cultivos, principal fuente de sustento de numerosas familias.

De esta manera, Macario Silva pidió a las autoridades correspondientes evaluar e incorporar estos sectores en las acciones de prevención y protección frente a posibles incrementos del caudal del río y evitar daños como en el 2017 durante el fenómeno El Niño costero.