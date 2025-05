La Contraloría advirtió desabastecimiento del suero fisiológico 9% de un litro en los hospitales de Sullana, Paita y la Subregión de Salud Luciano Castillo Colonna. Además, detectaron condiciones inadecuadas de almacenamiento de este producto.

TAMBIÉN PUEDE LEER:

Piura: Vecinos del A.H Tacalá bloquearon la vía por falta de agua

El Informe de Visita de Control N° 4006-2025-CG/GRPI-SVC de la Gerencia Regional de Control de Piura señala que en la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna, en Sullana, se detectó el desabastecimiento de suero fisiológico 9 % solución para perfusión en presentación de 1 litro en el almacén especializado de medicamentos-Sismed.

Según el comité de control, hasta el 9 de abril de 2025, durante su visita al almacén solo tenían un stock de 61 225 unidades, las cuales se encontraban inmovilizadas. Para ello, la Dirección Regional de Salud, prestó 700 unidades del laboratorio Braun, siendo distribuidos a los establecimientos de salud, priorizando los establecimientos de nivel I-3 e I-4, quedando en stock en el almacén solo 4 unidades.

Además, constataron que habían requerido este producto en abril, pero dicha compra se encontraba en la fase de actos preparatorios.

En el centro de salud CLAS Querecotillo, solo contaba con 3 048 unidades de suero fisiológico, pero inmovilizados. Sin embargo, de los prestados solo quedaban 34 unidades para atención de emergencias y partos.

También detectó inadecuadas condiciones de almacenamiento del suero fisiológico 9%, pues las cajas estaban encimas de las otras lo que ha causado su deformación. El almacén Especializado de Medicamentos no cuenta con señalización de suspensión de registro sanitario y otras que, si cuentan, pero están juntas, lo que podría generar que se mezclen.

Los auditores advirtieron la presencia de animales domésticos (gatos), un pequeño reptil e insectos, los cuales pueden causar el deterioro y contaminación de los medicamentos por la presencia de excrementoS y parásitos.

En el caso del hospital de Apoyo II-2 Sullana, según el Informe N° 4007-2025-CG/GRPI-SVC, el jefe del Departamento de Apoyo al Tratamiento requirió en marzo la cantidad de 20 136 unidades de cloruro de sodio 9 % de un litro para garantizar el abastecimiento por un periodo de tres meses. Sin embargo, hasta el 11 de abril se encontraba en coordinación con la Diresa.

Finalmente, en el hospital Las Mercedes de Paita, la Gerencia Regional de Control de Piura, mediante el Informe N° 4043-2025-CG/GRPI-SVC, también reportó desabastecimiento del suero fisiológico de 1 litro. Solo disponían de 96 unidades en la presentación de 500 ml y 7 600 de 100 ml del laboratorio Labot.

Pese a que han solicitado la adquisición de este producto, no han recibido respuesta debido a que algunos proveedores no tienen stock y otros no cuentan con los resultados de los ensayos Físico Químico de Control de calidad realizado por el INS de los lotes que tiene inmovilizados del laboratorio Medifarma S.A

Correo consultó con la Diresa Piura, pero no tuvo ninguna respuesta.