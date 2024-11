Los familiares de una joven universitaria de Medicina Humana exigieron a la policía y fiscalía investigar a fondo su repentino fallecimiento. El hecho ocurrió la noche del último viernes, en circunstancias en que la estudiante de Medicina de la Universidad César Vallejo de Piura, Nallibeth Naomi Santin Vinces (19 años), fue encontrada sin vida en el interior de su cuarto donde alquilaba, ubicada en la urbanización Los Jazmines, manzana A, lote 42 de Piura.

La madre de la universitaria, Marianela Vinces, exigió una exhaustiva investigación por parte de las autoridades.

“Tenía todo mi apoyo, todo lo que ella pedía yo le daba, quiero que la policía y fiscalía investiguen porque su muerte no puede quedar impune, era mi única hija, era mi única hija. No sabía si tenía problemas con su pareja porque muchas veces los hijos no nos dicen nada”, dijo acongojada, Vinces.

Se conoció que la joven tendría hematomas en diferentes partes de su cuerpo.

Ella fue encontrada por su pareja, E.A.S.C. (20 años), la tarde del viernes muerta en la habitación que compartían.

Además, en manos de la policía, existe un testimonio de la amiga de la estudiante que revela que era maltratada física y psicológicamente por su pareja sentimental.

“Me enteré a las 7 de la noche del viernes que la encontraron muerta en la vivienda que compartía con su pareja y he tenido que viajar desde Tumbes para recoger el cuerpo de mi hija”, dijo Victoriano Santín, padre de la joven.

Cuestionó que la policía no le haya brindado ninguna información de cómo ha sucedió la muerte de su hija.

“Nadie me dice cómo encontraron muerta a mi hija, nadie me da información, solo me dicen que recoja el cuerpo de mi hija en la morgue”, agregó.

El abogado de la familia de la joven cuestionó que existirían varios vacíos en la investigación y denunciaron en la comisaría que se trataría de un presunto feminicidio.