Ochenta sacos de arroz fueron recuperados por el personal de la Policía de Carreteras, luego que un grupo de delincuentes los hurtó de un camión de carga pesada en la carretera Panamericana Norte, en la vía Piura a Chiclayo.

El hecho ocurrió a las 5:30 de la mañana de ayer jueves, en circunstancias en que el personal de la Policía de Carreteras de Piura, al mando del comandante PNP, Óscar Manuel Choquehuanca Zapata, encontró la mercadería escondida en una caleta.

En el lugar, ubicado en el kilómetro 911 de la carretera Panamericana Norte, vía Piura a Chiclayo, en una trocha carrozable, entre arbustos y matorrales, se encontraron 80 sacos de arroz, valorizados en 16,000 mil soles.

El agraviado V.M.F.R. (54 años) manifestó que cuando se encontraba descansando a bordo de su vehículo en la mencionada vía, los delincuentes le hurtaron los sacos de arroz, por lo que solicitó el apoyo de la Policía de Carreteras.

Personal policial realizó un operativo policial y a los pocos minutos encontró la mercadería. El propietario de la mercadería se negó a hacer la denuncia correspondiente y continuó con su viaje posteriormente a la ciudad de Lima.

De otro lado, el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Piura, Junior Ríos Olivos, condenó a 5 años, 5 meses y 4 días de cárcel efectiva a C.A.V.S., por el delito de receptación agravada.La sentencia fue emitida mediante el mecanismo de terminación anticipada, luego de que el procesado admitiera ser el coautor del ilícito cometido en agravio de D.R.H.C. y K.V.C.En cumplimiento de la resolución judicial, el condenado deberá cumplir la pena impuesta en el penal de Piura y se ordenó el pago de S/ 500 por concepto de reparación civil a favor de cada uno de los agraviados, así como el pago de 50 días multa.