La región Piura ocupa el cuarto lugar, a nivel nacional, en inversión comprometida en obras paralizadas, según las estadísticas y cifras de la Contraloría General de la República, consignadas por ComexPerú.

Según las estadísticas, a junio del presente año, la región Piura se ubicó en el cuarto puesto de las regiones con mayores montos de inversión comprometida en obras paralizadas, con proyectos por más de S/ 3,928 millones en los tres niveles de gobierno, afirmó ComexPerú.

Las regiones que completan el top 5 del ranking son: Arequipa (S/ 7,742 millones); La Libertad (S/ 5,675 millones); Lima (S/ 4,742 millones); y Cajamarca (S/ 2,830 millones). En paralelo, Piura registra 128 obras detenidas, equivalente al 5.3% del total de obras paralizadas en todo el país entre enero y junio de este año.

El monto comprometido de obras inconclusas en Piura, según niveles de gobierno, es la siguiente: gobiernos locales (S/ 513 millones); gobierno regional (S/ 713 millones); gobierno nacional (S/ 2,701 millones).

Entre los principales proyectos paralizados figuran la recuperación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo II – 2 Sullana en el distrito de Sullana; la rehabilitación y mejoramiento de la carretera EMP. PE 1NJ (DV. Huancabamba) – Buenos Aires – Salitral - Canchaque – EMP. PE 3N Huancabamba – Tramo km 71 600 – Huancabamba.

Asimismo, la instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Piura; el mejoramiento del sistema de evacuación – tratamiento y disposición final de aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista – provincia de Sullana; y otros.

De acuerdo con la información de la Contraloría General de la República, entre los motivos que han llevado a la paralización de obras en la región destacan: el incumplimiento de contratos; discrepancias, controversias y arbitraje; el incumplimiento del pago de valorizaciones u otros; deficiencia en el expediente técnico; y la falta de recursos financieros y liquidez.

En el primer semestre del 2025, el Perú acumuló 2,428 obras públicas paralizadas, con una inversión comprometida de S/ 44,298 millones. En detalle, el mayor monto de inversión comprometido de proyectos en dicha situación corresponde a los gobiernos regionales (S/ 17,339 millones y 327 obras); gobierno nacional (S/ 17,252 millones y 369 obras); y los gobiernos locales (S/ 9,707 millones y 1,732 obras).