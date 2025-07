En tan solo una semana se han registrado cinco muertos, uno de ellos por un presunto feminicidio. Con esa cifra, la región Piura ya registra 73 homicidios hasta la fecha, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). Para el alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue, esta alarmante cifra significa que en la región “estamos a la deriva en seguridad ciudadana”. El exdecano del Colegio de Economistas, Raúl Martínez Luna, afirmó que el clima de inseguridad ciudadana ahuyenta tanto a las inversiones públicas como privadas.

TAMBIÉN PUEDE LEER:

Piura: La comuna de Las Lomas recepcionó una obra educativa con fisuras y filtraciones

El alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue, nuevamente salió al frente para defender a la ciudad ante los altos índices de inseguridad que se registran a diario en la región, por los constantes homicidios y extorsiones.

“No hay plan de acción, no hay trabajo, no hay planificación. En materia de inseguridad ciudadana estamos a la deriva, mientras no hay un plan claro por parte del Ministerio Interior y de la policía, seguiremos a la deriva y no se ve un plan de acción ante esta situación”, aseveró Madrid Orue.

Recalcó que ante esta difícil situación de inseguridad ciudadana, el Ministerio del Interior es el único que tiene las respuestas.

“La respuesta la debe de tener el Ministerio del Interior, ya se han hecho todas las denuncias habidas y por haber y no hay un plan de acción, que más se puede esperar”, indicó Madrid.

El burgomaestre recalcó que los pequeños empresarios y emprendedores son los más afectados.

“A ellos se dirigen las extorsiones, ya no son ni siquiera a los grandes empresarios, sino a las bodegas pequeñas, ellos son los más afectados. Incluso se ve extorsiones a los dueños de buses que recién están ingresando con una pequeña inversión y se ven perjudicados, pero esa respuesta hay que pedírsela al Ministerio del Interior”, subrayó.

Madrid recalcó que las autoridades, al parecer, están esperando que le suceda “algo” a una persona importante en Piura para recién actuar.

“Se han pedido los cambios pero no hay respuesta ante el Ministerio del Interior. Pareciera que lo único que faltase es que se mate a alguien importante para recién reaccionar”, dijo Madrid.

Por su parte, el exdecano del Colegio de Economistas, Raúl Martínez Luna, subrayó que el clima de la inseguridad hace que el inversionista tenga dudas en invertir en Piura, que está llena de extorsiones, asaltos y homicidios.

“Incrementaría los costos de producción y servicios al invertir en más cámaras de videovigilancia, personal de seguridad y otros. Esto incrementa sus costos y se puede traducir en incremento de precios a los usuarios finales, lo que no es conveniente para el usuario consumidor”, dijo.

Añadió que también en otro escenario, el inversionista deja de hacer negocios en ciudades donde reina la inseguridad, lo que implica que si no hay inversión privada, no hay empleo, las familias no obtienen negocios, los negocios pequeños caen en su consumo y el PBI regional disminuye.