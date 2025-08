Es un joven que ama la naturaleza, que tiene la convicción y seguridad de poder lograr cambiar en algo nuestra Piura y el país. Guillermo Checa es un activista medioambiental que todos los años se propone sembrar 1000 árboles en la ciudad, además de ser protector de ellos y portavoz de cualquier maltrato de parte de autoridades o de la población.

Soñar no cuesta nada y Guillermo Checa quiere ser un líder en nuestra región. Recientemente sostuvo una reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien le llevó de regalo una obra pictórica hecha por manos de un artista piurano.

PUEDES VER: Nadador piurano Carlos Díaz irá a disputar la Copa Pacífico

ANHELO

¿Cuál fue el motivo de su visita a El Salvador?

Quería conocer al presidente Nayib Bukele y de paso entregarle una pintura hecha por el artista Práxedes Neyra. Quería ver con mis propios ojos los cambios que habían sucedido en ese país. Llegué sin conocer a nadie, y fue el deseo de llegar hasta él, que me impulsó a seguir perseverando, a pesar de las dificultades y obstáculos que hay para llegar hacia él.

¿Qué obsequio le llevó al presidente?

En el mes de junio del año pasado le propuse al artista Práxedes Neyra, que quería llevarle un regalo al presidente Bukele. El artista accedió de inmediato, pues consideró el mejor proyecto que le habían propuesto en años y me consideró la persona más indicada, por experiencia y tenacidad.

¿Cuál fue la reacción de Bukele?

Para él fue una sorpresa, realmente quedó cautivado por el cuadro. Neyra con sus 35 años de experiencia hizo una extraordinaria obra y su trabajo quedó demostrado al captar toda la atención del presidente.

¿Cómo llegaste a ese encuentro?

Fue un anhelo personal porque quería estrechar la mano al presidente que había acabado con las pandillas y por sus cualidades de valentía y el don de liderazgo que posee. En la audiencia con él, me nombró “Huésped Ilustre de la Casa Presidencial” y me entregó una medalla, que la recibí con mucha gratitud.

MIRA ESTO: Inauguran exposición “Memorias Ghibli: Ilustración desde un sentimiento”

ORGULLOSO

¿Qué te asombró de esta visita?

Ha sido una experiencia muy trascendente para mí, he podido ver que en un país se pueden hacer grandes reformas en un tiempo récord, especialmente en materia de seguridad. El Salvador, hoy es uno de los países más seguros del mundo y es un faro de esperanza para todos los países de Latinoamérica.

Algo en especial...

He visto cómo el estado ejerce toda la fuerza y sus recursos para acabar con el crimen organizado, sacando a los militares a las calles y a los policías, para brindar bienestar a la población. Me he propuesto llegar a ser un líder en mi país y poner esto en práctica. Lo aprendido en El Salvador, se puede terminar aplicando en el Perú.

Según tu opinión ¿Cómo está Piura? ¿ha progresado en algo?

Me considero una persona optimista, vamos avanzando poco a poco, no al ritmo que quisiéramos. En otros países la calidad de obras de infraestructura, educación, son muy diferentes a la de nosotros, pero podemos hacerlo, tengo esperanza en la juventud, que en algún momento tendrá que liderar movimientos que a los piuranos nos eleven como sociedad.

¿Qué necesita Piura para lograr resurgir en el turismo?

Yo creo que lo que Piura necesita al igual que las otras ciudades del Perú, es que se elimine la delincuencia, para que así podamos atraer más turistas y generar más inversión, pues tenemos atractivos muy importantes que mostrar.

Finalmente, ¿cuál es tu mensaje para la población?

Tengamos coraje de luchar por nuestros sueños, por más descabellados que aparezcan o ilógicos, siempre hay una forma de realizarlos. Estuve 6 meses en El Salvador y pasé infinitos obstáculos, pero la perseverancia se impuso una vez más y pude hacer historia en mi ciudad. Me siento orgulloso de ser un peruano inspirador.