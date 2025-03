Las exportaciones piuranos disminuyeron en 3.1% en el 2024, según el último informe de ComexPerú.

Las exportaciones piuranas alcanzaron los US$ 3,568 millones en 2024, reflejando una reducción de 3.1% en comparación con el 2023. Los principales productos exportados fueron uvas frescas (US$ 717 millones; +30.8%), fosfatos de calcio naturales (US$ 508 millones; -11.2%), y mangos frescos (US$230 millones; 24.2%).

La caída responde, principalmente, a una contracción en los sectores pesquero no tradicional (US$ 655 millones; -36.7%), y minería no metálica (US$ 528 millones; -11.4%).

Las exportaciones peruanas alcanzaron un récord en 2024, totalizando US$ 74,664 millones, lo que representa un incremento del 15.6% en comparación con el año anterior, según el último informe de ComexPerú basado en las cifras oficiales de Sunat. Este crecimiento fue impulsado por la expansión del sector minero y el repunte de las exportaciones no tradicionales.

El sector minero sigue siendo el pilar de las exportaciones peruanas, con envíos que totalizaron US$ 46,376 millones en 2024, registrando un aumento del 16.2% en comparación con el año anterior. Por su parte, el sector agrícola mantuvo su dinamismo con exportaciones por US$ 12,399 millones, reflejando un crecimiento del 21.8% respecto a 2023.

Los principales productos exportados fueron los arándanos frescos que alcanzaron US$ 2,270 millones con un crecimiento del 36%; uvas frescas, con US$ 1,705 millones y una contracción del 3.5%; y cacao en grano, con US$ 740 millones y un crecimiento del 240.9%.

En cuanto a los principales destinos de exportación, China se mantiene como el principal mercado con compras que alcanzaron los US$ 25,224 millones, registrando un incremento del 9.2%. Le sigue Estados Unidos, con US$ 9,500 millones y un crecimiento del 3.6%, e India, con US$ 4,717 millones, que experimentó un notable aumento del 86.4%.

“Las exportaciones peruanas se encuentran en un momento de crecimiento sostenido, marcando cifras récord desde los últimos cuatro años. Sin embargo, las condiciones del comercio global serán determinantes en la evolución del sector durante el 2025. Queda como tarea mantener la estabilidad macroeconómica y continuar con la diversificación de mercados y productos”, señaló Mercedes Obregón, analista de estudios económicos de ComexPerú.