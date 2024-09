El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público de Piura, Andrés Herrera, informó que personal del Instituto de Medicina Legal (morgue) de esta ciudad viene trabajando en condiciones insalubres debido a que las cuatro cámaras de refrigeración y conservación de cadáveres no funcionan.

El representante del sindicato señaló que, al no contar con este sistema de conservación, los cadáveres son expuestos a descomposición y generan riesgo a la salud de los trabajadores. Precisó que los cuerpos son introducidos en estas cámaras sin refrigeración, lo que en vez de conservarlos los deteriora más rápido. Por ello, han optado por mantener limpias estas cámaras.

Incluso, dijo que ante esta situación, en febrero de 2024, 14 cuerpos fueron derivados a la fosa común.

“La morgue no está operando, solo están haciendo la necropsia de los cadáveres que llegan frescos, pero si se requiriera un examen posterior no se podría hacer porque las cámaras de conservación están paralizadas, no están funcionando, por lo tanto, los cadáveres con el tiempo pasan a descomposición”, dijo Herrera.

Explicó que a los cuerpos expuestos ya no pueden hacerles ningún estudio posterior por estar en estado de putrefacción.

El dirigente acotó que, además, por la exposición de los cuerpos, los desechos de ropa como mandiles, guantes que utilizan en las necropsias se acumulan en un área de esta entidad provocando la presencia de roedores y fuertes olores putrefactos que afectaría a los trabajadores de la Morgue Central de Piura.

“Incluso, me han informado que hay roedores que están malogrando los cadáveres y esto afecta a los trabajadores”, reiteró Andrés Herrera.

Ante la complicada situación en este local, el secretario del sindicato señaló que han cursado solicitudes para reparar las cámaras de refrigeración y adquirir nuevos equipos de conservación, pero hasta ahora no se han considerado dentro del presupuesto anual. Agregó que el presupuesto para esta entidad es insuficiente. Asimismo, solicitó mejorar la infraestructura del establecimiento de Medicina Legal, que también está en condiciones precarias.

Finalmente, el dirigente anunció que en las próximas semanas iniciarán un paro escalonado de 72 horas y en el mes de octubre se evalúa una huelga indefinida si no dan solución a su pliego de reclamos.