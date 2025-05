Con los ojos hinchados y pidiendo justicia, los padres de D.N. N (5 años), quien murió arrollado por un ómnibus de la empresa de Transportes y Turismo Sullana Express, retiraron el cuerpo de la morgue de Piura para ser llevado hasta el caserío El Tabanco, donde le darán cristiana sepultura.

El accidente ocurrió la tarde del martes en el sector El Tabanco (carretera Piura-Chiclayo/ y enlutó a una familia tras la pronta partida del menor, quien era el primer hijo de esta familia.

“Mi hijo ha ido con sus tíos a visitar un familiar. El tío o la tía lo ha llevado agarrado de la mano para cruzar la pista y el chofer ha querido adelantar a otro carro y por adelantar sale de la carretera y es ahí, como el niño iba caminando, lo agarra, eso me dicen los tíos, aunque ahorita no pueden hablar mucho porque están traumados”, dijo Juan Carlos More, padre de la víctima.

Agregó que al niño siempre le ha gustado andar con sus tíos, por eso lo llevaron para visitar a otro familiar sin presagiar lo que ocurriría.

“Supuestamente ya se iba dando a la fuga (el conductor), pero los pobladores del anexo Mala Vida lo han detenido”, precisó.

Mientras tanto, pide se haga justicia y que el conductor reconozca los gastos de sepelio.

“Queremos que se haga justicia, supuestamente ya se iba dando a la fuga y los pobladores lo han detenido. Queremos que se haga cargo de los gastos, por favor”, dice el acongojado padre de familia.

Por su parte, la madre de la pequeña víctima, quien lloraba desesperadamente, le pedía perdón a su hijo por no estar con él en el momento del accidente.

“Perdóname hijo, Dios llévame con él. Hijo como te voy a regresar así en una caja”, fueron algunas de las palabras de la dolorida mujer, quien se llevó al menor hasta su vivienda para ser velado.