La Contraloría de la República advirtió que no se había cumplido con las especificaciones técnicas del expediente técnico en la obra de “Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana” en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura y además los vehículos no se encuentran operativos debido a que no tienen SOAT y las placas están a nombre de los empresarios, en vez que figura la municipalidad. La obra y la supervisión tiene una inversión de 15.5 millones de soles.

Según el informe de control N° 008-2025-OCI/6042-SCC, la obra fue adjudicada al Consorcio Seguridad 26, conformada por Asesoría y Diseño Electromecánico del Norte E.I.R.L y constructora DIJEMACO S.A.C.

La comisión de control revisó los documentos de la recepción de la obra y realizó una visita de inspección el 28 de febrero y 10 de abril de 2025, se constató que el equipamiento vehicular y de motocicletas no se encontraban operativos y en funcionamiento, al no tener el SOAT y las placas estaban a nombre de los empresarios.

“Las camionetas actualmente no se encuentran en funcionamiento, según los representantes de la entidad, indicaron que el SOAT se encuentra a nombre de una empresa particular y no de la municipalidad, haciéndose las gestiones para su traspaso. Las placas de los vehículos fueron entregadas; sin embargo, no han sido colocadas porque no son las adecuadas para el uso...Las motos entregadas aún no se encuentran en funcionamiento por las mismas causas descritas en el párrafo anterior, estando en la misma situación de las camionetas”, indica el acta de inspección de los auditores.

En el informe de Contraloría señalan que el subgerente de Seguridad Ciudadana precisó puntualmente lo siguiente: “[…] El día 31 de enero del presente, se llevó a cabo la inauguración de la Central de Videovigilancia, desde esa fecha la Subgerencia de Seguridad Ciudadana tiene a cargo dicha central...la recepción de la obra ha sido realizada por la gerencia de desarrollo urbano, quienes hasta la fecha no entregan la documentación como SOAT, tarjeta de propiedad vehicular y placas de cada vehículo […]”.

Los auditores explicaron que una de las causas de la falta de funcionamiento y operatividad de las camionetas y motocicletas se debe a que las placas de rodaje son de uso particular y no placas de emergencia, como lo estipula la normativa.

También recalcaron que dichos vehículos tampoco se usan porque las tarjetas de propiedad en los registros públicos de la Sunarp, se encuentran a nombre de uno de los integrantes del Consorcio Seguridad 26, y no de la comuna distrital.

Agregan que tanto las camionetas como las motocicletas el SOAT no cuenta con la asignación de uso adecuado para el servicio de serenazgo. “Se constató que el SOAT de las motocicletas fue contratado el 20 de enero de 2025, de forma posterior a la fecha de término de la obra establecida para el 24 de diciembre de 2024”, agrega.