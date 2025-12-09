Diversos vecinos denunciaron que, desde hace más de un mes, conviven con las aguas putrefactas de los desagues en los asentamientos Nuevo Porvenir y Don Bosco en la localidad de Piura y pidieron una solución urgente y definitiva a este grave problema.

Ellos señalaron que este problema se ha generado por el colapso de los buzones de alcantarillado y ha provocado que permanezcan estancandadas en un gran tramo, frente al colegio La Madre del Buen Consejo y perjudicando a los alumnos que estudian ahí.

Indican que este grave problema viene generando malos olores y riesgo sanitario en la zona. Más aún, porque por dicha zona transitan diariamente niños y familias que están expuestas a la contaminación.“Los olores en esta zona son nauseabundos. Lamentablemente la EPS Grau ni otras autoridades actúan ante este grave problema. Son indolentes a lo que se vive diariamente en esta zona y frente a un colegio de más de mil alumnos”, señaló una de las moradoras de la zona afectada.

Añaden que el mal olor es fuerte y piden la inmediata intervención de las autoridades responsables para solucionar este problema que afecta a decenas de familias.

Incluso recalcaron que no es la primera vez que ocurre esto. “No es de esta vez, es de siempre y el mismo problema. Hace poco arreglaron y ahora de nuevo. El que se perjudica es el colegio Madre del Buen Consejo, por los alumnos”, añadió una vecina.

Mientras que en la ciudad de Sullana, los vecinos también vienen siendo afectados por el discurrir de aguas de los desagues ante el colapso de los buzones de alcantarillado. Esto ocurre en el canal vía, asentamiento Sánchez Cerro. Este problema también ocurre en otros sectores.

Asimismo, solicitaron la colocación de tapas de los buzones en varias calles de esta localidad y que son llevadas por sujetos de mal vivir.