“En Piura no existe la justicia, no actúa correctamente de acuerdo a la ley, cómo le dan libertad a una persona acusada de secuestro. Él debe estar preso y debe cumplir una condena, me duele muchísimo por mi hija”, dijo llorando e indignada Carmen García de Zambrano, madre de Mercedes Maritza, quien desapareció el pasado 10 de abril del 2022 y hasta la fecha no se sabe de su paradero.

De acuerdo a la resolución N° 09 del 24 de octubre del 2023, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial absolvió de la acusación fiscal a Rodar Daniel Feria García, en su calidad de presunto autor del delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro agravado (poner en peligro la vida y la salud del agraviado) en agravio de su prima, Mercedes Maritza Zambrano García.

Asimismo, ordenó su inmediata libertad del absuelto, quien se encontraba en el penal de Piura con prisión preventiva de 18 meses.

“No entiendo por qué lo absuelven, existen las pruebas y el fiscal en su alegato describe la forma cómo trasladó a mi hija en la mototaxi. Él asegura que la lleva a la casa donde trabajaba, pero en las cámaras se ve que no fue así”, agregó dolida, Carmen García.

Recalcó que Feria García es el responsable de la desaparición de su hija.

“Él es culpable, primero dice una cosa, luego otra, después que estuvo borracho y que no se acuerda...”, afirmó.

Con la voz entrecortada contó que hace algunos días vio a Rodar Feria en la puerta de su casa. “Lo he visto parado. Cuando lo vi, sentí rabia, cólera, dolor, porque él está bien contento en su casa, mientras que mi hija dónde está, no sé si estará viva o muerta, solo él lo sabe, porque no habla, dice que no se acuerda y por eso lo sacan libre, pero no es así”, acotó llorando Carmen García.

