A menos de un mes para la campaña navideña, los comerciantes del Complejo de Mercados de Piura informaron que se sienten preocupados ante la proximidad de las lluvias, ya que esto conllevará a que solo inviertan el 75% en esta campaña, debido a que temen que sus productos no se vendan. Además, que las ventas por el momento son muy bajas.

Los comerciantes formales del Complejo de Mercados de Piura explicaron que las lluvias presentadas en esta región durante los primeros meses del año han dejado una grave crisis económica, que a la fecha no logran recuperarse, para ello temen volver a invertir para la campaña navideña, ya que la llegada de las lluvias provocará solo pérdidas.

“Ahora las ventas están muy bajas. Lo que pasa es que algunos precios se han incrementado y otros han bajado, pero por ahora las ventas se han reducido en un 50%”, señaló Karen Moscol, quien tiene una tienda de juguetes en el mercado Modelo de Piura.

Los vendedores indicaron que invertirán solo el 75% en la compra de sus mercaderías, ya que el temor por las lluvias persiste y a la población ya no le alcanza para comprar como años anteriores. Incluso en la pandemia por el COVID-19 también reportaron grandes pérdidas.

“Como comerciantes estamos esperando que nos vaya bien, para así tener una buena campaña. En años atrás las campañas eran buenas, pero antes de la pandemia invertíamos el 100% y este año solo el 75%, por lo que no salen mucho, las ventas están lentas y la situación de la población no es buena, por eso no podemos invertir demasiado”, agregó la comerciante.

Otra de las vendedoras sostuvo que de lunes a viernes la presencia de gente en el mercado es muy baja, lo que perjudica a los vendedores de este establecimiento. Dijo que el temor persiste, ya que de invertir y no recuperar el dinero también implica que no puedan cancelar en los bancos, generándose las deudas. “Por ejemplo de lunes a viernes la gente no llega, es muy ralo, ya los fines de semana como que va llegando la gente y así estamos, batallando. Hay el temor, si invertimos y no vendemos, cómo pagamos los bancos, porque nosotros para campaña trabajamos con los bancos”, precisó María Inés Delgado en su puesto de ropa.

Por su parte el exdirigente del mercado Modelo, Jorge Ledesma, explicó que esta campaña navideña es incierta hasta el momento, ante la crisis que atraviesan todos los peruanos por el Fenómeno El Niño.

“Estamos bastante preocupados porque las ventas están bajas, no estamos ni en niveles aceptables. Ha bajado en un 50% y estas lluvias que vienen complican todo porque al llover malogran las carreteras, la gente de otras ciudades no llegan a Piura, la presencia de los huaicos. Es un peligro todo”, indicó Ledesma.

Finalmente, Rosa Gonzales, quien trabaja en un puesto de zapatos, sostuvo que si la inversión es menor a comparación de otros años en estas fiestas de fin de año, también perjudica en la contratación de personal, debido a que varios jóvenes aprovechan estos tiempos para trabajar y poder pasar una buena Navidad y Año Nuevo.