“Yo necesito a mis hijos, solo a ellos, los necesito”, dijo Jackeline Morey, madre de los dos niños que fallecieron en un incendio registrado la madrugada del último domingo. Ellos fueron velados en la calle, pues su casa quedó reducida a cenizas, mientras que el padre de los pequeños lucha por su vida en el hospital de Sullana, luego de quedar gravemente herido tras intentar salvar a sus hijos, en Paita.

Dolor. Precisamente en medio de conmovedoras escenas de dolor, en horas de la tarde, los cuerpos de J.L.I.M (08 años) y S.P.I.M (13 años) fueron sepultados en el cementerio de Paita, siendo acompañados por una multitud que vestía y llevaba globos y rosas de color blanco.

Ellos en horas de la mañana fueron velados prácticamente en la calle, pues su vivienda quedó reducida a cenizas tras el voraz incendio que se registró la madrugada del domingo en el sector comunal Jesús de Nazaret.

La madre de los menores, Jackeline Morey, en medio de un profundo dolor agradeció el apoyo que vienen recibiendo: “Yo necesito a mis hijos, a ellos los necesito”.

En tanto, la familia pidió una cadena de oración para el padre de los menores, Félix Ipanaqué, quien se encuentra en UCI de un hospital de Sullana, luchando por su vida.