Más de veinte internos del penal exRío Seco de Piura habrían participado en la gresca que se registró la mañana del último lunes y que dejó como saldo un reo muerto a consecuencia de las múltiples heridas punzocortantes que presentaba en diferentes partes de su cuerpo.

Se conoció que tras el enfrentamiento, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla inició las investigaciones para determinar al autor o autores del crimen del reo, Frank Navarro Elías, conocido como “Ñañazo”, ocurrido en el interior del mismo penal.

Fuentes de diario Correo, informaron que personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) habría identificado a más de 20 internos que participaron en el enfrentamiento. A ellos se les tomará sus respectivas declaraciones para el esclarecimiento del violento hecho.

En tanto, la Defensoría del Pueblo exigió una investigación inmediata tras muerte de interno en el penal Ex Río Seco. “Ante la muerte de un interno en el establecimiento penitenciario de Piura, conocido comúnmente como penal ex Río Seco tras una gresca con armas punzocortantes, la Defensoría del Pueblo exhorta al INPE y a la Fiscalía una investigación inmediata y exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”.

Recalcó que la vida y la integridad de las personas privadas de libertad están bajo la custodia del Estado. “Urge revisar las fallas de seguridad y el control de armas blancas en los pabellones para garantizar la seguridad dentro del centro penitenciario”, indicó.

En esa misma línea, Roxana Vilela, dirigente de la Coordinadora Nacional Anticorrupción del Perú (Conan), también exigió que se determine cómo ingresaron las armas punzocortantes utilizadas en el enfrentamiento entre los internos, pues no sería la primera vez que suceden estos hechos.