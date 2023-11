Cuarenta seis menores entre los 11 y 14 años de edad se han convertido en madres, hasta el 13 de noviembre del presente año, según las estadísticas de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. La mayoría de casos es producto de una violación sexual.

De acuerdo a estas cifras de la Mesa de Concertación, basadas en el Sistema de Registro de Certificado de Nacido Vivo - Delimitación Política, se tiene que las provincias de Sullana y Piura son las que registran el mayor número de partos en menores en el 2023.

En cuanto a provincias, Sullana se han registraron 17 partos en menores de 11 y 14 años, 18 en Piura, 3 en Morropón, 4 en la provincia de Paita, 3 en Talara y uno en la provincia de Huancabamba.

A nivel de distritos, Sullana es el que más partos tiene en toda la región con 17, le sigue Veintiséis de Octubre con 9, Castilla con 6, Paita con 4, Chulucanas con 3, Talara 2 y los distritos de Piura, Catacaos, Tambogrande, Máncora y Huarmaca registran un parto cada uno.

De acuerdo a la data, se conoció que de las 46 niñas que se convirtieron en madres, solo 7 menores concluyeron la primaria, 8 tienen primaria incompleta.

La secretaria técnica de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, Berenice Adriano Olaya, afirmó que la mayoría de las menores convertidas en madres serían producto de violaciones.

“En su mayoría son por violencia sexual...Si ya son menores de edad eso representa un círculo de violencia que se da a las niñas en especial. Eso es un delito y está condenado porque son menores de edad”, precisó Adriano.

La especialista subrayó que los agresores de estas menores son sus propios familiares como tíos, primos, hermanos y hasta los mismos padres.

“Lamentablemente los agresores de estas menores son la misma familia desde sus padres, un familiar cercano como el hermano o un primo. La persona que debería cuidar por su integridad física y emocional son los que precisamente están atentando contra las niñas y prácticamente les están dañando su vida, su plan de vida al ser víctimas de una violación”, recalcó Adriano.

Criticó que este círculo de violencia en su mayoría no es condenado. “Muchas veces no se hace una denuncia, simplemente se deja, las familias no denuncian estos hechos porque, como los agresores están en el interior de la familia, se busca evitar escándalos”.

Adriano explicó que las causas de que menores de edad se conviertan en madres en su gran porcentaje es por violencia sexual y en segundo lugar por el inicio temprano de las relaciones sexuales.

Finalmente, dijo que el Estado no actúa oportunamente cuando se registran casos de violencia sexual a niñas.

“No hay una respuesta oportuna de los operadores de justicia. Se tiene que seguir una celeridad de estos procesos para que puedan tener justicia, justicia que sea oportuna porque si no es oportuna, no es justicia”, subrayó Adriano.