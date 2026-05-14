La candidata de Fuerza Popular a la presidencia de la República, Keiko Fujimori Higuchi, llegó a Piura y realizó un recorrido proselitista en los distritos de Tambogrande, Chulucanas y Catacaos, donde realizó una serie de promesas a los agricultores, artesanos y población en general. Anunció el mejoramiento de la infraestructura educativa, la recuperación del reservorio Poechos y la ejecución del proyecto Alto Piura.

La lideresa de Fuerza Popular llegó hasta Pedregal, en el distrito de Catacaos, donde anunció la ejecución del proyecto Alto Piura y además la descolmatación del reservorio Poechos, construcción de defensas ribereñas para evitar una nueva inundación como la ocurrida el 27 de marzo en el 2017 durante el Fenómeno El Niño Costero, entre otras obras de gran impacto.

“Lo que ustedes primero necesitan es agua y el Alto Piura va a ser una realidad, acompañado de la construcción de reservorios, canales de irrigación, descolmatación de la represa Poechos. En el tema de agricultores traeremos riego tecnificado, semillas mejoradas, créditos blandos, cinco mil tractores directamente para las comunidades. El agua debe ser priorizado en primer lugar para el consumo humano y en segundo lugar para el agricultor”, prometió Fujimori.

Precisó que Piura es una región con presupuesto que lamentablemente no ha avanzado. “Estuve temprano en Tambogrande, Chulucanas, Morropón. Piura es una región de agricultores, artesanos, emprendedores, maricultores y necesita que el Estado los acompañe y esté al lado de ustedes”, afirmó.

Anunció la repotenciación de Cofopri para otorgar títulos de propiedad. “Cofopri en la época del chino entregó un millón de títulos de propiedad y teníamos que hacer de manera rápida pero por envidia política se desactivó este programa, se desactivó el Pronaa y las ollitas comunes, vamos a apoyar los comedores populares, vamos a trabajar de manera urgente para traer agua, alcantarillado, pistas y veredas”, resaltó Fujimori.

También prometió la construcción de instituciones educativas. “Vamos a modernizar los colegios, mejorar y cambiar la currícula para fomentar el deporte, educación cívica, cursos de inglés y como antes el buzo escolar y el calzado que se entregará directamente a los alumnos”, manifestó Fujimori.

Durante su visita, en Chulucanas, se reunió con asociaciones de artesanos, quienes le expusieron las dificultades que enfrentan para modernizar su producción y acceder a nuevos mercados y ante ello, Fujimori les prometió la implementación de hornos a gas para mejorar el proceso de fabricación de la tradicional cerámica piurana y ampliar su potencial comercial.

“Aquí traeremos los hornos de gas para poder hacer toda esta cerámica, acceso a créditos y el fortalecimiento de estrategias digitales”, dijo.