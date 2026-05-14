Milett Figueroa reapareció en el programa ‘Amor y Fuego’ para pronunciarse sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli y sorprendió con las revelaciones que hizo durante la entrevista.

“ Fue por diferencias de valores. En una pareja puedes ceder a ciertas cosas, pero en una relación de exclusividad y de amor verdadero tiene que haber una coherencia y respeto hacia la otra persona ”, expresó.

“ ¿Si le descubrí una infidelidad? Prefiero no comentar, pero quiero dejar en claro que a mí no me gustan las mentiras, las traiciones y la deslealtad no va conmigo ”, agregó.

“ No supo cuidar la relación y creí en él hasta el final ”, sostuvo la modelo, quien reconoció que estuvo profundamente enamorada del argentino y pudo evitar llorar al hablar de su ruptura.

En ese sentido, la también actriz manifestó sentirse decepcionada por la oficialización de Rossana Almeyda, aunque aseguró que le desea lo mejor en esta nueva etapa.

“ Me sorprende mucho (su oficialización) porque no le faltas el respeto a una persona, sino a toda una familia ”, sostuvo.

“ Hay una decepción grande porque di mucho, amé mucho y terminé queriendo mucho, pero me quiero más a mí. Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida como mejor le parezca y realmente le deseo toda la felicidad del mundo con su nueva pareja ”, añadió.