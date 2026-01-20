Al mes de diciembre de 2025, el proyecto de masificación del gas natural en la región Piura registra un total de 71,358 conexiones domiciliarias, lo que representa un cumplimiento del 146.2 % respecto al cronograma establecido para el quinto año de ejecución del proyecto, informó la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) Piura.

De acuerdo con el reporte oficial, corresponden al primer plan de conexiones 54, 948 mientras que 16, 410 conexiones se ejecutaron con recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), beneficiando a los hogares de las provincias de Piura, Sullana, Talara, Paita y Sechura.

El proyecto, a cargo de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, evidencia un avance sostenido en la ampliación del servicio de gas natural, consolidándose como una alternativa energética limpia, segura y económica para miles de familias piuranas.

Este importante avance es resultado del trabajo articulado entre el Gobierno Regional Piura, a través de la DREM Piura, el Ministerio de Energía y Minas y la empresa privada, orientado a mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de las familias en situación de mayor vulnerabilidad.

El Gobierno Regional Piura, mediante la DREM Piura, reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la masificación del gas natural, promoviendo el acceso a energías limpias y sostenibles, en beneficio del desarrollo social y económico de la región.