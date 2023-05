Piura es la región más afectada por el dengue. El doctor Manuel Díaz, profesor de la Facultad de Medicina Humana de la UDEP, explica que la solución a este problema pasa por la colaboración de todos los sectores involucrados, no solo del sector Salud, sino también la población, sector educación y los gobiernos locales.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Esta es una enfermedad infecciosa viral aguda, febril, por lo que el síntoma más importante es la fiebre; se acompaña con otras molestias, dependiendo de la clasificación clínica del dengue. La sospecha de la enfermedad se confirma mediante un examen de diagnóstico.

En el dengue clásico, además de la fiebre, hay dolor en distintas partes del cuerpo como en la cabeza, los ojos, articulaciones, dolor lumbar; también, rash o exantema, náuseas y vómitos.

¿Cuáles son los riesgos de la enfermedad y cuál es el tratamiento?

A un paciente con dengue clásico u ordinario, normalmente se le da un tratamiento ambulatorio, no hay antivirales para este tipo de infección. El tratamiento se orienta a combatir los síntomas: por ejemplo, se indica paracetamol -para controlar el dolor y la fiebre- y, en algunos casos, dimenhidrinato -para las náuseas y vómitos-.

Es importante no automedicarse. Mucha gente toma antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, etc., sin indicación médica, que, más bien, pueden empeorar el cuadro. Adicionalmente, es muy importante la hidratación, porque durante los primeros días, en la fase febril, el paciente se deshidrata bastante por no tomar suficiente agua.

¿Cuáles son los signos de alarma?

Si el paciente tiene vómitos persistentes, disminuye el volumen de orina que elimina, le salen moretones en el cuerpo, presenta sangrado por la nariz, la boca, en la orina o el tubo digestivo, estos son signos de alarma. Si la familia nota que el paciente está somnoliento o irritado, también son señales de alerta que indican que el paciente debe ser trasladado a emergencias de inmediato.

¿Qué medidas de prevención existen?

La medida más importante es controlar al vector (mosquito aedes aegypti) que es el transmisor del dengue. Recordemos que el mosquito que pica es la hembra; y lo hace durante las primeras horas de la mañana y entre 4:00 y 7:00 p. m.

Se debe evitar, también, tener en la casa agua estancada, baldes con agua, floreros, etc.; debemos utilizar repelentes o mosquiteros. Y, el Gobierno debe ayudar con las fumigaciones y el control de residuos sólidos, pues la basura ayuda a la proliferación de estos mosquitos. Si una persona está infectada y un mosquito sano te pica, este se vuelve infeccioso después de 10 días y se mantiene así por el resto de su vida (45 días, aproximadamente).

¿Cómo se puede presentar el dengue?

De tres maneras: como dengue probable sin signo de alarma, el que presenta signos de alarma y el dengue grave o severo.

En este último, se presenta un shock sistémico en el paciente: baja de presión sostenida y signos de hipoperfusión; deja de orinar y siente frialdad en las manos. Estos síntomas se deben a que no llega suficiente aporte de oxígeno a los tejidos. En una de estas variantes, se puede presentar hemorragia, pero no en todos los casos de dengue grave.

El paciente que tiene sangrado como un signo de gravedad o tiene comprometido un órgano importante, como el cerebro, corazón o riñón, debe acudir a una institución de salud de manera urgente, para que reciba atención intrahospitalaria, de preferencia en una unidad de cuidados intensivos.

¿Cómo enfrentar el dengue de un modo más eficaz?

El Ministerio de Salud está enfocado en reforzar el primer nivel de atención a pacientes con dengue probable y dar tratamiento con monitoreo en el domicilio.

Sin embargo, hace falta un manejo multidisciplinario, de todos los sectores involucrados, incluida la población que debe colaborar informándose, conociendo los síntomas. No automedicarse y acudir a un centro de salud para ser diagnosticado y tratado a tiempo.

También deben participar las autoridades, no solo las de salud, sino también las educativas y de los gobiernos local y regional para controlar al vector; y, los profesionales, quienes deben difundir información para que todos sepan reconocer los síntomas del dengue y dar el manejo oportuno.