Más de diez médicos especialistas que trabajaron por la epidemia del dengue en el mes de junio en el Uviclin La Videnita, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, vienen reclamando el pago de sus haberes, ya que hasta la fecha la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura no ha reconocido sus pagos.

Ante esta situación, los profesionales de la salud han enviado una carta notarial a la Diresa para exigirle el respectivo pago, sin embargo, no han tenido ninguna respuesta, por lo que temen que estos pagos ya no se realicen en este año.

“Enviamos una carta notarial que aún no tiene respuesta y cada vez que vamos a preguntar no hay respuesta. Nuestro temor es que ya llega diciembre y suceda como siempre, lo que no se paga en el año es un pago no realizado”, dijo una médico, quien evitó identificarse por temor a represalias.

Los afectados precisan que la Diresa recibió 15 millones de soles para el tema del dengue, donde se debió considerar el pago a los médicos a cargo de este Uviclin, pero nunca se realizó la transferencia a sus cuentas. El monto de la deuda para cada especialista del Uviclin es entre 1,000 a 6,000 soles.

“Sabemos que el Minsa (Ministerio de Salud) envió dinero para atender el tema del dengue, pero usaron el dinero para otros pagos y bonos, dejando sin sueldo a los trabajadores”, indicó.

Asimismo, informó que lo mismo ha sucedido con el pago de sus horas extras durante la pandemia por el COVID-19, pues indican que les adeudan por este tiempo de trabajo ejecutado durante el 2020 al 2022. Los pagos correspondían al hospital Santa Rosa, pero hasta la fecha no se les ha abonado el monto.

“A mí me deben del mes trabajado en Videnita (deuda Diresa) y horas complementarias trabajadas en pandemia (deuda hospital Santa Rosa). A los colegas también les adeudan lo mismo”, insistió el galeno.