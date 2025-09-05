Ante la denuncia penal presentada por la doctora Socorro Granda Chunga contra los miembros del Comité Electoral que firmaron la resolución que declaró nula las elecciones complementarias en la Universidad Nacional de Piura, los implicados se abstuvieron a declarar ante la Fiscalía.

Ayer fueron citados el presidente del Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura, Vicente Luis Paredes Muro (71 años), y el estudiante Luiggui Baltazar Saavedra Alburqueque (23 años), que junto a su abogado Luis More, se abstuvieron en declarar por el caso de la anulación de las elecciones complementarias desarrolladas el 8 y 9 de julio, como parte de la segunda vuelta electoral, donde el doctor José Ordinola Boyer ganó como rector de esta casa superior de estudios.

Como se recuerda, el Comité Electoral decidió anular las elecciones por presuntas irregularidades en el proceso electoral que conllevó a la doctora Socorro Granda a denunciar este hecho.

Según los documentos, la citación estuvo prevista para ayer jueves 4 de septiembre, a las 9:50 de la mañana, en la Oficina del Equipo N° 03 del área de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura, donde Paredes Muro y Saavedra Alburqueque llegaron, junto al representante del Ministerio Público José Silva Mechato, sin embargo, no quisieron declarar sobre los hechos materia de investigación.

Ante esta situación, los representantes del movimiento Dignidad Universitaria indicaron que no habrían querido declarar por temor a contradicciones.

“El silencio dice más que mil palabras. Hoy (ayer), dos integrantes del Comité Electoral que anularon las elecciones sin sustento fueron citados al Ministerio Publico a declarar. Frente a las preguntas, ambos eligieron acogerse al derecho al silencio. El miedo a contradecirse pesa más que la verdad”, indicaron.