Los ministros de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini; de Defensa, Rafael Belaunde; y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli supervisaron las obras de prevención que se ejecutan en el cauce del río Piura. Asimismo, entregaron un lote de 20 puentes modulares en la provincia de Paita, los cuales permitirán atender puntos críticos de la red vial ante los eventuales estragos del Fenómeno El Niño.

Durante la mañana, los tres ministros recorrieron varios tramos del río Piura para supervisar los trabajos que forman parte de la prevención ante el Fenómeno El Niño. Posterior a ello, viajaron para entregar en el terminal portuario de Paita 20 puentes modulares, distribuidos en 15 contenedores, que serán instalados en las regiones del norte donde sean requeridos.

Según el titular del MTC, este primer envío a través del Corredor Humanitario Marítimo Callao–Paita permitirá contar con una alternativa logística para movilizar infraestructura y bienes esenciales hacia las zonas que requieran atención. La ruta también podrá ser utilizada para trasladar alimentos, medicinas y otros bienes esenciales ante una eventual interrupción de las vías terrestres del norte del país.

“Aquí en la región Piura tenemos alrededor de 10 puntos de riesgo. Precisamente estos puentes van a servir para atenderlos en caso de que suceda alguna dificultad”, dijo el ministro.

Aseguró que, con este corredor, también va a permitir trasladar alimentos, medicinas y otro tipo de bienes para atender la emergencia. “No hay que olvidar que el Fenómeno El Niño tiene la potencialidad de afectar la libre transitabilidad en la vía nacional. La ruta marítima, el cabotaje marítimo, es una excelente alternativa para poder trasladar de manera rápida los bienes que se van a necesitar en caso de que se requiera atender una emergencia”, insistió José Tangherlini.