La Municipalidad Provincial de Piura (MPP), a través de la Gerencia de Medio Ambiente, Población y Salud, realizó una inspección preventiva sanitaria a 50 emprendedores urbanos que se encuentran formalizados, los mismos que se encargan de expender desayunos saludables.

Estas inspecciones estuvieron a cargo del personal de la División de Salubridad con el objetivo de capacitar a cada emprendedor urbano en cómo manipular los alimentos, limpiar, fumigar y desinfectar sus puestos, para mejorar sus condiciones de salubridad, asimismo otorgar buenos productos que no vayan en perjuicio del consumidor piurano.

En la visita de control se pudo verificar que las faltas más recurrentes en los stands/puestos son: El uso de aretes, joyas, pulseras, no se usa la toca para cubrir el cabello, no cuentan con carnet de sanidad, no usar ropa de color blanco y/o claro, los alimentos no se encuentran debidamente cubiertos y falta de fumigación.

El Ing. Jimmy Cerro Sánchez, gerente de Medio Ambiente, Población y Salud, informó que el objetivo primordial de la actual gestión edil, es contribuir en la prevención de la salud de todos los piuranos, por tal motivo se quiere garantizar la inocuidad en los principales centros de abastos de la ciudad.

“Una de las principales recomendaciones que se les ha brindado a los comerciantes es tramitar el carné de Sanidad, tramitar su certificado de fumigación, que los productos deben ubicarse en una altura de 20 cm arriba del suelo”, recalcó Cerro Sánchez.

Por otro lado, la jefa de la División de Salubridad felicitó la buena predisposición de los emprendedores urbanos, en mejorar sus condiciones sanitarias en sus puestos de trabajo.

Asimismo, informó que luego se realizará una reinspección para el levantamiento de observaciones