Con el propósito de fortalecer la preparación del territorio frente a un posible Fenómeno El Niño y garantizar la atención oportuna de la población en situación de vulnerabilidad, la Municipalidad Provincial de Piura desarrolló la Séptima Sesión de la Instancia de Articulación Local de Desarrollo e Inclusión Social (IAL-DIS), donde uno de los principales temas abordados fue el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.

La sesión fue presidida por el alcalde provincial de Piura, Juan Francisco Cevallos López, quien destacó que la prevención constituye una prioridad para proteger la vida y el bienestar de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.

“La prevención es la mejor herramienta para reducir el impacto de las emergencias. Debemos trabajar de manera articulada entre las instituciones y preparar a la población para responder de forma oportuna ante un posible Fenómeno El Niño. Nuestro compromiso es proteger a las familias piuranas y garantizar que los servicios esenciales continúen funcionando en los momentos más críticos”, señaló el burgomaestre.

Durante la exposición del plan, se presentaron los instrumentos de gestión con los que cuenta la comuna provincial para enfrentar posibles emergencias, entre ellos la identificación de las cuencas ciegas, los planes de prevención elaborados por los gobiernos distritales y el funcionamiento de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE), infraestructura clave para reducir el riesgo de inundaciones en zonas críticas.

Asimismo, se informó que la comuna dispone de bienes de ayuda humanitaria y motobombas para la atención de emergencias. No obstante, se identificó la necesidad de gestionar la adquisición de cisternas para el abastecimiento de agua potable y fortalecer la capacitación de las familias mediante la implementación del Plan Familiar de Emergencia, a fin de incrementar la capacidad de respuesta de la ciudadanía ante eventos climáticos extremos.

En el marco de la sesión también se evaluó el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la IAL-DIS, así como el avance de los servicios sociales contemplados en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 (PNDIS 2030). Se revisaron las acciones orientadas al desarrollo infantil temprano, la atención de gestantes y niños, el fortalecimiento del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), el programa Saberes Productivos y las estrategias para mejorar la inclusión económica mediante ferias laborales, capacitación para el emprendimiento y el fortalecimiento de los servicios de agua y saneamiento.

Finalmente, los integrantes de la IAL-DIS reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo la coordinación interinstitucional para reducir los riesgos frente al Fenómeno El Niño y asegurar que las acciones de prevención, respuesta y asistencia lleguen de manera oportuna a la población que más lo necesita.