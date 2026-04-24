La obra de remodelación del estadio Miguel Grau de Piura continúa sin fecha definida para su reactivación. El gobernador regional, Luis Neyra León, reconoció que el proyecto —paralizado desde noviembre— aún no cuenta con un cronograma claro ni con detalles precisos sobre su estado actual.

“Estamos trabajando en que salga pronto a través de la modalidad fast track, con la que se busca integrar al ejecutor y al consultor en un mismo equipo para acelerar el proceso”, señaló la autoridad al ser consultada por la situación de la obra.

No obstante, evitó brindar información sobre el costo del saldo de obra o el avance del expediente técnico. “No quiero adelantarme… hay que esperar para ver cuándo. No quiero adelantarme porque hay mala vibra de gente que no quiere que salga”, respondió, al tiempo que confirmó que el proceso se encuentra en etapa de búsqueda de una empresa ejecutora.

El gobernador también indicó que no será necesario elaborar un nuevo expediente técnico en su totalidad, sino complementar el existente. Sin embargo, advirtió que parte de la infraestructura actual deberá ser demolida debido a deficiencias en su construcción.

“Hacer un saldo de obra es prácticamente hacer un expediente nuevo, pero teniendo como insumo el anterior porque lo que vamos a hacer es demoler la tribuna. Estamos en proceso buscar la empresa correcta que pueda realizar esos trabajos”, afirmó.

Pese a asegurar que el estadio Miguel Grau de Piura será culminado durante su gestión, la falta de precisiones sobre plazos, costos y avances técnicos refleja un escenario de incertidumbre en torno a una obra emblemática para la región, que fue presentada como parte del proceso de modernización de la infraestructura deportiva en Piura.