“EsSalud nos está matando lentamente”, fue la frase que gritaron una y otra vez, los pacientes renales en el exterior del hospital regional “José Cayetano Heredia” durante su protesta por el incumplimiento de pagos a las clínicas que les brindan el servicio de hemodiálisis.

Los pacientes junto a sus familiares y los trabajadores de las tres clínicas que brindan el servicio de hemodiálisis a EsSalud, llegaron desde las 8 de la mañana con carteles en mano para exigir nuevamente que la Red Asistencial les cancele las millonarias deudas que tienen desde hace varios años con estos establecimientos.

“Es una muerte lenta lo que nos da EsSalud, nos están matando lentamente, es un atropello que estamos realizando, de una vez que nos maten de frente”, dijo indignado el paciente renal, Simón Paiva.

Los pacientes responsabilizaron al gerente de EsSalud, Edgar Bazán, por el no pago a las clínicas de hemodiálisis y además solicitaron su cese inmediato.

“Nosotros responsabilizamos a EsSalud, en la persona de Edgar Bazán, que es el gerente de la Red Asistencial, si algo les pasa a alguno de los 500 pacientes renales de Piura...exigimos la salida inmediata de Bazán”, afirmó Jorge Albirena.

Los pacientes aseguraron que no es la primera vez que EsSalud pone en riesgo la vida de los pacientes renales al no cancelar a las clínicas, pues éstas no cuentan con presupuesto para adquirir los insumos y el pago del personal.

“En algunas clínicas EsSalud les debe desde el año 2022. Nosotros nos dializamos tres veces a la semana y si no nos dializamos nos envenenamos lentamente, en una semana que no nos dializamos convulsionamos, pagamos nuestros seguros, pero no brindan el servicio. Es un derecho que tenemos a la vida y a la salud”, agregó el paciente renal, José Salazar Panta.

Durante la protesta, los representantes de las tres clínicas involucradas, pacientes, funcionarios de EsSalud y la congresista, Mary Cruz Zeta, sostuvieron una reunión, donde nuevamente la Red Asistencial, se comprometió a cancelar parte de la deuda.

“Están procediendo a realizar los pagos, en el caso del centro Nefrológico han hecho un pago a las 12 de la noche, pero hasta el momento no aparece en mi cuenta”, dijo Gustavo Uribe Herrera, gerente del centro Nefrológico del Norte.

Los representantes de las centros de hemodiálisis se comprometieron a continuar brindando el servicio siempre y cuando EsSalud cumpla con cancelarles lo acordado.

Por su parte, la congresista Mary Cruz Zeta, advirtió que si no se cumple con lo acordado, procedería a presentar la interpelación contra el ministro de Trabajo.

“No se puede exponer la salud de miles de pacientes de la región Piura. Se acordó que esta semana se solucionará el pago a las clínicas. Ya les adelanté que convocaré al ministro de Trabajo a la comisión de Trabajo del Congreso de la República para que nos expliqué porque el retraso de los pagos a las clínicas”, manifestó Mary Cruz Zeta.