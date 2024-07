Decenas de pacientes que debieron ser atendidos ayer desde muy temprano en el servicio de hemodiálisis, no pudieron ser recibidos debido a que los encargados de las clínicas todavía no habían recibido el pago que les había prometido EsSalud Piura, para poder comprar los insumos y así poder atenderlos.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Aumentan a 45 100 los casos de enfermedades diarreicas agudas en Piura

Decenas de pacientes llegaron ayer hasta el hospital José Cayetano Heredia para reclamar que no les habían realizado el tratamiento de hemodiálisis en las clínicas, ya que EsSalud les adeuda más de 3 millones de soles.

Entre gritos, los pacientes exigían a los encargados de la Red Asistencial que este servicio no sea suspendido debido a que 430 asegurados corren el riesgo de morir al no recibir este tratamiento.

“A partir de hoy (lunes), las clínicas no tienen insumos y por eso no nos quieren atender. Los trabajadores de las clínicas también están impagos. Nosotros estamos en riesgo debido a que si no limpian nuestra sangre, las toxinas invaden nuestro cuerpo”, dijo Jorge Albirena, paciente del Centro Nefrológico del Norte.

Agregó que el último sábado se reunieron con los encargados de EsSalud, pero este acuerdo es un saludo a la bandera debido a que desde ese día empezaron los problemas y ayer lunes, los pacientes no recibieron atención.

Por otro lado, el paciente Rubén Cherres pidió a los encargados de la Red Asistencial no poner en riesgo a las personas y firmar un contrato largo con las clínicas Centro Nefrológico del Norte, Santa Inmaculada, Centro de Diálisis SAC y Nefrolife Piura SAC para que en los próximos meses no vuelvan a salir a las calles a exigir a EsSalud que les pague para que los atiendan.

Ante esta situación, los encargados de los centros de hemodiálisis se reunieron con la gerencia de la Red Asistencial Piura y firmaron un acta de compromiso para asegurar la atención de los pacientes con problemas renales.

El encargado de la clínica Centro Nefrológico del Norte, Gustavo Uribe, informó que EsSalud se comprometió en pagar, al menos, dos meses para que los pacientes no queden sin ser atendidos.

No obstante, otros pacientes indicaron que solo es un compromiso, pero todavía no se hace efectivo el acuerdo, por lo que no está asegurada la atención de los pacientes.

“A nosotros nos ha dado una solución un señor, pero no tenemos la certeza de que ya van a cursar los oficios en las diferentes clínicas. Nosotros exigimos nuestros derechos, no estamos pidiendo dádivas. Nosotros hemos pagado todos los asegurados y los que se dializan ya han pagado, entonces son nuestros derechos”, precisó Simón Paiva.

La Red Asistencial Piura informó que ellos aseguran la atención de los pacientes y reforzará para que dicha atención sea de calidad y oportuna.

A través de un comunicado, la Red Piura de EsSalud reiteró que la atención médica está garantizada y en proceso de constante mejora.