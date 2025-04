Un juego casi termina en una tragedia. Con quemaduras en casi el 50% de su pequeño cuerpo terminó una niña de tan solo 8 años, tras quemarse en la cocina de su vivienda en el el asentamiento humano La Primavera, en el distrito de Castilla, en la región Piura.

El lamentable hecho ocurrió en horas de la mañana en circunstancias en que la pequeña L.H.R. (9 años), se encontraba jugando con una botella de alcohol, el cual al parecer le cayó también en su ropa.

Cuando la menor acudió a ver a su madre que se encontraba preparando los alimentos en su cocina, al parecer se acercó mucho al fuego y la botella de alcohol explotó y se incendió. En contados segundos su cuerpo estaba prendido en llamas.

Los gritos de desesperación, dolor y auxilio alertaron a todos los miembros de la familia que le lanzaron agua y le quitaron como pudieron sus prendas de vestir.

Inmediatamente ella fue trasladada de emergencia al hospital regional “José Cayetano Heredia”, del distrito de Castilla, pero en este lugar no fue atendida porque no contaba con el seguro de EsSalud.

En una ambulancia fue remitida de inmediato al hospital Santa Rosa de Piura, donde se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Mi hijita se ha quemado, ha estado jugando con un botella de alcohol y de casualidad se ha acercado a la cocina donde estaba su mamá, la calentura de la cocina al parecer hizo que explote la botella y le cayó en la cara, pecho, piernas. Esa quemadura ha ocasionado que toda su piel de la cara se le derrita”, dijo su padre, Esrael Huancas.

Agregó que su hija se encuentra inconsciente y entubada en una cama de UCI.

Él suplicó que las autoridades de la región y nacionales lo ayuden para el traslado inmediato a un hospital de alta complejidad de la ciudad de Lima.

Subrayó que en hospital Santa Rosa no cuenta con los medicamentos e injertos de piel para su tratamiento.

“Pido el apoyo de la región, de congresistas, ministros para que trasladen a mi hija a Lima, ella necesita injertos de piel para su carita. Aquí en el hospital no pueden hacer nada porque no cuentan con material suficiente para tratarla. Queremos salvarle la vida a mi hija, suplico que me la trasladen lo más pronto posible, por favor ayúdenme”, dijo con voz entrecortada.