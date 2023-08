“Cuando me despedí de mi hijo, me dijo gracias papá y me regaló una sonrisa”, expresó entre lágrimas y con voz entrecortada Ramón Tuse, padre del adolescente que murió acuchillado en manos de su compañero del colegio Proyecto Triunfo, la tarde del martes, en la urbanización Mariscal Tito.

Solo en los recuerdos y en su corazón invadido por la inmensa tristeza de perder al segundo de sus hijos, quedará las imágenes y palabras que “cruzó” Ramón Tuse con su adorado C.R.T.N (15 años).

“Ayer (martes) lo llevé como todos los días al colegio y se despidió diciéndome: Gracias papá. Luego a la 1:45 p.m. lo volví a ver cuando le llevé su almuerzo y lo mismo me dijo: Gracias papá. Lo vi contento, me sonrió y se alejó de mi sin presagiar que sería la última vez que lo veía con vida y que me sonriera”, recordó llorando y con voz entrecortada Ramón Tuse, cuando esperaba en el exterior de la morgue de Piura para recibir el cuerpo de su hijo en su frío féretro de color blanco.

El padre contó a Correo que recién había trasladado de colegio a su hijo este año, con el fin de “buscar un mejor futuro”, pero jamás imaginó que su nueva institución educativa se convertiría en su tumba.

“Sí señorita (fue su tumba), nunca pensé que pasaría esto, él ha estudiado en el colegio San Antonio y como este colegio es preuniversitario lo cambié, buscando algo mejor”, dijo Ramón Tuse mirando hacia el cielo.

Agregó que su hijo soñaba con convertirse en un ingeniero civil.

“No hay palabras para describir como recuerdo a mi hijo, era muy tranquilo, estudioso, educado, no tenía quejas ni en mi casa, ni en el colegio, le gustaba el fútbol”, detalló el padre de familia.

Exigió la máxima pena para el asesino de su hijo y para los otros dos menores que también habrían participado en el lamentable hecho.

“Solo pido justicia y que le caiga todo el peso de la ley a los responsables, que la muerte de mi hijo no quede impune”, enfatizó.

Nadie del colegio se ha comunicado conmigo hasta el momento”, recalcó Tuse.

En tanto, el menor que habría causado la muerte del adolescente permanece retenido en las instalaciones de la División de Investigación Criminal de Piura para el esclarecimiento de los hechos.

Se conoció que de acuerdo al Código del Niño y el Adolescente, la investigación es totalmente reservada.

A su turno, el director regional de Educación de Piura, Martín Olivares, mencionó que tras el asesinato, personal de la UGEL recaba información y además se brindará el apoyo psicológico a todos los involucrados en el caso.

Subrayó que en este centro educativo tienen registrado dos denuncias de bullying en el sistema Siseve.

El representante de la Defensoría del Pueblo, César Orrego Azula, precisó que respaldarán al padre del menor fallecido y realizarán todas las acciones correspondientes para supervisar todo el hecho.

“Hemos coordinado con la UGEL para hacer una supervisión completa del colegio. Es parte de la investigación determinar la responsabilidad del colegio”, precisó Orrego.

Indicó que en los últimos 25 años no se había registrado un hecho tan violento entre escolares, como el ocurrido el martes en la región Piura.

Y el promotor del colegio Proyecto Triunfo, Martín Zeta, descartó que el menor asesinado sufría de bullying y anunció que realizan las indagaciones del caso.

El tutor del alumno infractor, Andrés Benites, precisó que el menor tenía reportada incidencias. “Pararse en clase, no prestar atención, molestar a sus compañeras, pero jamás presentó algún tipo de agresión a los alumnos”, dijo.

El coordinador del nivel secundaria, Erick Abad, aseguró que los hechos ocurrieron a tres cuadras del colegio secundario.

Ante el trágico crimen, el arzobispo de Piura, José Antonio Eguren Anselmi, a través de un pronunciamiento lamentó la violenta muerte del escolar.

“Ruego a los fieles cristianos se unan en oración para pedir al Señor que le conceda al menor fallecido la vida eterna, y a su familia, el consuelo y la fortaleza en estos momentos de indecible dolor”, dijo el arzobispo.

Pidió que, crímenes horrendos como el vivido en Piura, no deben ocurrir nunca más. “Si queremos una sociedad sana, necesitamos familias bien constituidas (...). Sólo con familias bien formadas, desterraremos los males de la violencia familiar”.

