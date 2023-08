Tras la muerte de un escolar del colegio Proyecto Triunfo en manos de su propio compañero ocurrido la tarde del martes en la urbanización Mariscal Tito; la Dirección Regional de Educación de Piura emitió un comunicado y aseguró que brindará todas las facilidades al Ministerio Público y Policía para el esclarecimiento de los hechos.

A través del comunicado Nº 34-2023/ DRE.PIURA, la Dirección Regional de Educación lamentó la muerte del menor C.R.T.N. de la institución educativa Proyecto El Trinunfo, y expresó sus condolencias a los padres y familiares.

“La Unidad de Gestión Educativa Local de Piura brindará todas las facilidades al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú para el esclarecimiento de los hechos”, se lee en el comunicado.

Agrega que el personal de la Ugel Piura y la Dirección Regional de Educación continuarán brindando soporte emocional a estudiantes, docentes y padres de familia de la institución educativa.

Además, invocó a la ciudadanía a mantener la serenidad y evitar las especulaciones qe puedan afectar el estado emocional de la familia y los estudiantes.

Recordemos que el hecho se registró a las 2:00 p.m. del martes en la urbanización Mariscal Tito. Una cámara de seguridad captó el momento en el que se produjo la muerte de C.R.T.N (15), durante un enfrentamiento con otro compañero del mismo colegio.

El menor fue auxiliado, pero falleció durante su traslado hasta el hospital Santa Rosa.

Personal de la División de Homicidios de la Divincri de Piura llegó hasta el exterior del colegio para realizar las diligencias respectivas del caso. Además, dieron a conocer que se ha intervenido al presunto autor del delito.

El padre de la víctima, Ramón Tuse, declaró que, tras conocer la agresión, acudió al hospital, pero le informaron que el adolescente ya había fallecido. Indicó, además, que ninguna autoridad del colegio se ha puesto en contacto con él.

El adolescente cursaba el tercer año de secundaria y quería estudiar la profesión de Ingeniería Civil.

«Mi hijo era un niño tranquilo, pido justicia, que no se quede impune, que no haya autoridades corruptas que se presten para que esto quede impune. Son tres responsables, y solo uno han capturado, no estudiaban en la misma aula, pero sí son del mismo colegio», precisó el padre de la víctima, Ramón Tuse.

