La música peruana está de luto. Desconocidos a bordo de dos motocicletas atacaron a balazos el ómnibus de la orquesta Armonía 10 de Piura, cuando se dirigía a una presentación, causando la muerte del cantante Paul Flores García, de 39 años, conocido como “El Ruso”.

En Piura, en su vivienda del asentamiento Andrés Avelino Cáceres del distrito Veintiséis de Octubre, decenas de amigos y familiares llegaron e hicieron llegar sus arreglos florales y se espera que su cuerpo llegue hoy a esta ciudad. Mientras su esposa y el hermano del cantante viajaron a Lima para las diligencias del traslado del féretro.

Su primo-hermano, el periodista César Flores, lamentó lo ocurrido y recordó a Paul como una gran persona que le gustaba mucho la música y recordó que empezó cantando en la iglesia cuando iba a las misas.

“Paul, desde muy pequeño, era un apasionado por la música. Comenzó cantando en el coro de la iglesia donde iba a misa y fue ahí haciendo sus inicios. Luego ingresó a Armonía 10, donde llevaba más de quince años”, dijo Flores muy afectado.

A la vez, indicó que a “El Ruso”, como le llamaban cariñosamente, le gustaba cantar boleros y sayas de Los Kjarkas.

“Era una gran persona y apegado a la música. Nació aquí y estuvo en su infancia y juventud en el barrio Avelino Cáceres (en Piura). Siempre le ha gustado la música. Le gustaba mucho cantar en reuniones familiares. Le gustaba mucho los boleros y la música bolivana, la saya del grupo Los Kjarkas”, dijo.

Asimismo quería mucho a su familia que reside en Piura. “Amaba mucho a su familia, a su esposa, a su hijo que tiene 12 años y que ahora se ha quedado sin papá. Le gustaba también el fútbol. Siempre estaba viendo que su hijo trate de hacer lo que le gusta”.Incluso indicó que, “estaba aportando para la construcción de su casa que quería dejarla lucida y terminada para vivir con su familia y sus papás, pero todo eso se ha cortado ahora. Era familiar, humilde y bonachón..”, enfatizó César Flores que lo recordó como una persona que era muy querido por muchas personas por su humildad que lo caracterizaba.

EMOTIVA DESPEDIDA

En tanto, su pareja Carolina Jaramillo, también artista, lamentó lo ocurrido y tuvo palabras emotivas al cantante. “Es tan difícil escribirte ahora que ya no estás aquí conmigo. Cada palabra que escribo está impregnada de lágrimas, de un dolor que no puedo explicar. Te fuiste demasiado pronto y me dejaste con un corazón roto. Nunca imaginé que tendría que despedirme de ti tan pronto y aún no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se dice adiós a la persona que amas con toda el alma?”, escribió Jaramillo en redes sociales.

Mientras que Bianca Belén, hija del fallecido Walther Lozada, ex líder de la agrupación Armonía 10 que laboró junto a la víctima, recordó que hace varios años, grabaron un video de un tema cumbiambero con alumnas del colegio Jorge Basadre de Piura. Asimismo, pidió que el Estado tome medidas urgentes ante estos hechos.

Tras la muerte del cantante Paul Flores, los vecinos del asentamiento Andrés Avelino Cáceres colocaron listones negros en los frontis de sus viviendas en señal de condolencias y señalaron que lo vieron crecer, correr y jugar.

En tanto, el Congreso de la República expresó su pesar y solidaridad a los familiares, amigos y seguidores del cantante de Armonía 10 y anunciaron que llevarán a cabo una sesión en seguridad ciudadana y debatirán medidas legistativas urgentes. A la vez, el congresista Eduardo Castillo envió las condolencias. Mientras que el partido que pertenece, Fuerza Popular, exigió la renuncia o censura del ministro del Interior, Juan Santiváñez. Sin embargo, es preciso recordar que dicho representante junto a otros de la región Piura, votaron a favor de la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia.Aunque en redes sociales, cuestionaron tales anuncios y culparon a los legisladores y al Ejecutivo por no dictar medidas urgentes para frenar la delincuencia, sicariato y extorsiones en el país.