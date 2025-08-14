El resultado del peritaje realizado por el tercer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura en la obra de las pistas y veredas del centro de Piura arrojó presuntas irregularidades en el expediente técnico.

Según el resultado del mencionado peritaje al que Correo tuvo acceso, en la tercera conclusión pericial se determinó que sí existen irregularidades en el expediente técnico.

“Se ha determinado que, en el marco del proceso constructivo, puesta en operación y recepción de la obra Rehabilitación de las calles Junín, Cuzco, Arequipa, Tacna, Libertad, Lima, Moquegua, Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Miguel Grau, Ica, Callao y Huánuco del distrito de Piura, a fin de determinar y precisar, sí existen irregularidades tanto en el expediente técnico”, se lee en el informe.

El resultado es firmado por el ingeniero, Martín Ríos Labrín, perito ingeniero civil forense.

Recordemos que esta obra fue ejecutada en la gestión del ex alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, con una inversión de más de 7 millones 666 mil soles.

Según el informe, la obra empezó a presentar serias deficiencias antes del 2023, luego empeoró tras las intensas lluvias reportadas en la ciudad.

Para la fiscalía, se estima que se habría ocasionado un perjuicio económico al Estado de S/ 1´497 828,64, motivo por el cual se ha ordenado una nueva pericia técnica especializada.

Ante este problema, la actual gestión municipal denunció penalmente al exalcalde Juan José Díaz Dios, al exjefe de la Oficina de Logística, Eliseo Ticliahuanca y al exproyectista Pedro Palacios Almendros, así como otros funcionarios por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y peculado doloso. La comuna también inició un arbitraje contra Yaksetig Guerrero S.A. Contratistas Generales.