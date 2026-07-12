El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) inauguró oficialmente la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas 2026 en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Los Órganos, en Piura, con el objetivo de fortalecer el turismo de naturaleza y posicionar al Perú como uno de los principales destinos del Pacífico Sur para esta actividad.

Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia del avistamiento responsable para promover la conservación de la biodiversidad marina y el desarrollo económico de la región.

Cada año, miles de ballenas jorobadas recorren más de 8,000 kilómetros desde la Antártida hasta el norte peruano para reproducirse, convirtiendo a las costas de Piura en uno de los principales escenarios para el turismo de naturaleza y atrayendo a visitantes nacionales y extranjeros.

La ceremonia fue encabezada por el ministro Berthin Gómez y contó con la participación de la ministra del Ambiente, Nelly Paredes, autoridades locales, representantes de Promperú, el Sernanp y operadores turísticos.

El titular del Mincetur señaló que esta actividad genera importantes beneficios para la economía local. Recordó que entre julio y octubre de 2025, Los Órganos registró más de 48 mil pernoctaciones y una ocupación hotelera cercana al 24 %, cifras que reflejan el impacto positivo en hoteles, restaurantes, operadores turísticos y otros emprendimientos de la zona.

Asimismo, informó que más de 600 actores del sector turismo fueron capacitados para ofrecer servicios responsables y sostenibles, como parte de las acciones orientadas a proteger la fauna marina y mejorar la calidad de la experiencia turística.

Como parte del inicio de la temporada, los ministros participaron en el primer recorrido de avistamiento de ballenas jorobadas, inauguraron el renovado acceso a la playa Los Órganos y visitaron el stand “Juntos por un turismo que respeta”, iniciativa que promueve buenas prácticas ambientales y fomenta un turismo seguro y sostenible.