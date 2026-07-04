Portando carteles y banderas de ambos países, decenas de ciudadanos peruanos y ecuatorianos protestaron en el Puente Internacional de la frontera Perú-Ecuador, en el distrito de Suyo. Los manifestantes exigieron la reapertura del paso, el cual permanece totalmente restringido y perjudica principalmente a los menores que estudian en la ciudad de Macará.

La multitud llegó hasta la zona que permanece cerrada con rejas y fuertemente custodiada por militares y policías ecuatorianos, para expresar su rechazo a la medida dispuesta por el gobierno de Ecuador que implementó argumentando motivos de seguridad ciudadana y contra el contrabando de combustible.

Señalaron que el bloqueo está afectando la economía local. Ante esto, hicieron un llamado a las autoridades para buscar soluciones inmediatas que permitan restablecer el tránsito y reactivar la actividad económica en las zonas de ambos países.

Mientras tanto, las madres de familia del distrito peruano de Suyo denunciaron que el derecho a la educación de sus hijos está siendo vulnerado. “Con esta medida los más afectados son los niños, debido a que están perdiendo clases porque no pueden cruzar a Macará para ir al colegio”, señalaron.

Por otro lado, un momento de indignación quedó registrado en un video, cuando una madre peruana le realizó un reclamo a un representante de las Aduanas de Ecuador. Tras pedirle que permitiera el acceso a los escolares, el funcionario se negó rotundamente y le respondió que los menores vayan y crucen el río fronterizo, lo cual expone a los niños a arriesgar sus vidas de manera irresponsable.

Por su parte, el prefecto de Piura, Hermer Alzamora, señaló que las autoridades se han reunido en Ecuador. “Algunas autoridades se han reunido en la parte ecuatoriana. La jefa política del cantón de Macará ha manifestado que podrían estar llegando a un acuerdo para que se les permita al menos 12 horas, de las 6 de la mañana a 6 de la tarde, para que puedan ir y venir en el caso de salud y educación. También están a la espera de la emisión de una Resolución”, dijo la autoridad.

Alzamora indicó que los más afectados son los estudiantes y ciudadanos que acuden por temas de salud. “Hay un problema, no solo para los niños que están matriculados allá (Ecuador), sino que también hay algunos pacientes por el tema de salud que van de ambos lados”, enfatizó.