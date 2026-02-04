A más de dos meses de la muerte del abogado Percy Ipanaqué Navarro, su defensa legal solicitó a la Fiscalía de Castilla celeridad en las investigaciones y se visualice todo lo incautado durante el allanamiento a las viviendas de sus familiares y amigos cercanos realizada el año pasado.

El abogado de la familia directa del occiso, Julio Huertas, hizo un llamado directamente a la Fiscalía de Castilla para que emita un pronunciamiento con respecto al avance de las investigaciones las cuales estuvieron a cargo de un equipo especializado de la policía de Lima.

“Queremos exhortar, en primer lugar, a la fiscalía de Castilla, a efectos de emitir un pronunciamiento del informe que dejó la policía de Lima, a efecto de que se sigan realizando las diligencias y este caso no se detenga, ello a razón de que se ha solicitado congruentemente el caso se ha derivado a la ciudad de Lima, por los indicios de la investigación que se han realizado, porque exigimos una investigación transparente porque en Piura no hay las garantías necesarias”, recriminó Huertas.

Agregó que como defensa técnica han solicitado de que se llame a todas las personas que participaron en la escena del crimen. “Nosotros hemos hecho una investigación ardua, y nos hemos dado cuenta de que el día en que fallece Percy Ipanaqué, él tenía un expediente judicial y eso no está consignado en ningún acta”, dijo.

También hemos solicitado que sea llamado a declarar al exjefe de la Región Policial de Piura, general PNP, Manuel Farías. “Nosotros como defensa necesitamos de que eso se maneje con toda la imparcialidad necesaria”, acotó.

Además, han pedido que se visualice todo el material incautado en el allanamiento que se realizó el año pasado. “Naturalmente necesitamos que sea visualizado todo ese material y que los responsables de haber encontrado estos materiales, respondan ante la fiscalía, se les cite nuevamente y se les pregunten por qué razón manejaban esos materiales, porque necesitamos una explicación lógica”, afirmó Huertas.