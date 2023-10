Más de 10 años de cárcel efectiva solicitó la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Piura para el exrector de la Universidad Nacional de Piura, César Augusto Reyes Peña, como presunto autor del delito peculado agravado en el caso de las maestrías dictadas en Ecuador, donde se habría perpetrado un desfalco de más de 2.5 millones de soles.

Así lo informó el fiscal Carlos Alonzo, quien sustentó su acusación contra las actuales y ex autoridades de la Universidad Nacional de Piura en el caso de las maestrías dictadas en Ecuador, ayer desde las 9:15 de la mañana, ante el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, Christian Azabache.

Exactamente el fiscal solicitó 10 años con 8 meses para César Reyes Peña, como presunto autor del delito de peculado agravado.

Para Glicerio Taype Quintanilla, Juan Francisco Moreano Segovia, Juan Cruz Rodríguez y para los ex rectores de la Universidad Nacional de Piura, Omar Vences Martínez y José Rodríguez Lichtenheldt, pidió 9 años por el mismo presunto delito.

Al actual rector de la UNP, Santos Montaño Roalcaba, la fiscalía solicita 10 años de pena privativa de la libertad efectiva y para Bertha Elena Temoche García, Reucher Correa Morocho, Gaby Martínez Acha, Patricia Valdiviezo Criollo y Cristina Carrión Peña, se les pide 8 años de cárcel.

Recordemos que de acuerdo a la confesión de la colaboradora eficaz de este caso, aseguró que ella le entregó el dinero de las maestrías dictadas en Ecuador al mismo exrector de la UNP, César Reyes Peña.

“(...) En el caso de Promaina-Machala se cobraba examen de admisión, dos matrículas anuales de 120 dólares... y pensiones de enseñanza (27 pensiones de 195 dólares cada una); en el caso de Promaina Loja (segunda promoción) eran 25 pensiones de 250 dólares cada una. La sustentación en ambos casos eran de 863.80 soles; algunos han pagado directo y otros a mí, los alumnos ecuatorianos que venían, me pagaban acá en dólares, Reyes me llamaba y pedía el dinero (...)”, confesó la colaboradora a la Fiscalía.

La colaboradora eficaz, quien ya ha sido sentenciada a cuatros años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el período de prueba de tres años, asegura que solo le entregó dinero de las maestrías del Ecuador a Reyes Peña.

“...debo precisar que César Reyes Peña es la única persona a la que yo le he entregado dinero, empezando que él sabía cuando yo viajaba, por la gente que tenía en la oficina trabajando. Yo viajaba miércoles y en la siguiente semana estaba que me tumbaba el teléfono o sino, se acercaba a donde yo laboraba, me preguntaba que si ya tenía listo el dinero...”, indica la colaboradora eficaz.

Agregó que el mismo exrector de la UNP iba hasta su domicilio para recibir el dinero o en todo caso se encontraban a espaldas de las aulas de la misma universidad.

