Los miles de agricultores del valle piurano aseguran tomar con responsabilidad y prudencia los cortes de agua programados desde Poechos debido al déficit hídrico y conscientes de que se trata de un “año seco”.

Desde la zona Roso Nuevo - Viduque en la comisión Puyuntalá, el agricultor Pablo Sandoval Imán, dijo que al momento no tienen ninguna restricción ni afectación por la falta de agua y sus cultivos vienen siendo atendidos, pero con la responsabilidad y prudencia de no desperdiciar agua y laminar sus terrenos para optimizar el recurso. Dijo que tienen fe en que superarán sin mayor perjuicio esta campaña chica que ya está instalada e invocó a sus compañeros de campo a no desesperarse pues, el manejo técnico viene dándoles resultados para acreditar el riego y la humedad que necesitan para sus cultivos.

El ingeniero Hugo Temoche, responsable de la unidad de operaciones del valle Medio y Bajo Piura, dijo que técnicamente están ejecutando un plan de optimización del recurso. “Una campaña bien planificada asegura el éxito, pero estamos enfrentando la falta de aportes al reservorio. En nuestra junta no nos hemos excedido y nuestra misión como trabajadores es poner orden para que todos respeten la dotación, sus riegos y los cortes programados. Los agricultores tienen mucha conciencia de lo que estamos viviendo”, refirió.

Por su parte del presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, Macario Silva Vílchez, dijo que solo en su valle el corte de agua por una semana ahorrará a Poechos unos 10 millones de m3. Informó también que en esta campaña chica se instaló solamente 1900 hectáreas de arroz, de las 2500 que habían programado en un primer momento. Del cultivo de maíz se han instalado unas seis mil hectáreas de los cuales unas cinco mil se instalaron solamente con la humedad de la campaña grande de arroz, igualmente por humedad instalaron más de 1500 hectáreas de frijol, cultivos que no demandan de nueva agua.