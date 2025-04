Luego que no jugara ante Sporting Crista, la directiva de Alianza Atlético señaló que el jugador Jeremy Canela había sido separado del club.

Muchos medios de prensa dieron como motivo una indisciplina del jugador nacional, y de la cual la directiva no la aclaró. Pero fue el mismo jugador quien se manifestó a través de una entrevista a “Pitazo final”, para aclarar las cosas.

SU VERSIÓN

El futbolista quien tiene contrato con los “Churres” por dos temporadas, indicó que recibió un aviso de despido por parte del club, sin embargo señaló que él se encuentra buscando llegar a un acuerdo para que esto no se concrete.

“He visto en las redes que mi supuesta salida se ha dado por indisciplinas o falta a entrenamientos. Eso no es verdad, las faltas las he tenido con permiso del club, pues he tenido un problema familiar muy grave. Estaban enterados el entrenador, asistente, preparador físico y el propio presidente, con quien conversé y me dio el permiso” , explicó Canela.

Más adelante manifiesta, “llamé el jueves al profe Ameli y me dijo que converse con el presidente y se lo comente a él y luego viajé a Lima. Los días viernes y domingo volví a conversar con el entrenador, me preguntaba cómo estaba el tema y me pide que vaya a los entrenamientos. Pero el problema era grave y tenía que estar allá en Lima para tratar de resolverlo” .

SALIDA

Jeremy Canela indica, “el martes llegó a las prácticas y no me permitieron entrenar y me dan una carta donde hay un pre aviso de despido, indicándome que falté tres días sin permiso y que no tuve compromiso con el equipo”.

Pero el jugador aclara, “ llevo seis años con el equipo y es increíble que digan algo así, me dijeron que tenía cinco días para dar mi descargo, a los dos días lo di, traté de hablar con el entrenador y no me dejó hablar, también intente hacerlo con el presidente y no me responde las llamadas, ni mensajes ”, apuntó.